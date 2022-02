Filtraciones en bajos comerciales: “Ya son años así y algunos se marcharon por eso”

Confecciones Álvarez echó el cierre. Otra tienda de ropa también. Y todo por el continuo goteo de humedades y filtraciones que se producen en los bajos comerciales que están debajo de la Alameda de A Ponte. La problemática que llevaban teniendo desde hace años se iba a terminar con unas obras a las que acudía la titular de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, con el alcalde ourensano en aquel entonces, Jesús Vázquez.

Unas obras que tenían una inversión de 232.000 euros y que iban entre otras cosas a “suponer la rehabilitación de esta zona para que estos bajos comerciales dejen de tener humedades”. Estas palabras eran de la conselleira el 15 de enero de 2019. Y ayer, 14 de febrero de 2022, las humedades siguen en algunos bajos de la zona, como el de Antía Iglesias, gerente de Umbella Boutique.

“Estoy muy contenta con la zona, pero hay muchas derramas de la humedad y filtraciones que vienen de arriba. Y además otra cosa, que he pedido el saneamiento de las aguas para el local, y todavía no me lo han concedido. Tengo el baño con el precinto”, dice la gerente.

Lleva desde 2004 en la tienda, que justo está al lado de la nueva oficina municipal de A Ponte. “Aproveché que el alcalde venía a la oficina, para decirle que viniera a ver cómo estaba esto, porque estas dependencias son propiedad del Concello. Y quiero que me arreglen los suelos y las paredes que ya tienen el papel despegado por culpa de las humedades, así como la pintura”. Antía mostró a Jácome los desperfectos generados por las filtraciones y humedades procedentes del parque y este le dijo que se pondría “manos a la obra” para intentar solucionarlo.

Antía describe que “ya son muchos años así con estas humedades, primero nos dijeron que con las obras que iban a hacer aquí arriba en 2019 se arreglaría pero nada. Ya conocí a muchos alcaldes que dijeron que lo iban a solucionar y nada. Muchos se han tenido que marchar de aquí, porque era un gasto grande. Ha habido comerciantes que ponían paraguas del revés para recoger el agua y otra tienda de ropa tenía charcos en los probadores de niños. ¡Cómo vas a tener una tienda así! Es imposible”.

Alquiler "carísimo"

Además de las filtraciones y las humedades, Antía le transmitió el malestar por la subida del alquiler que se traduce en 40 euros más de gastos, más el incremento de las energías y el de las materias primas y el transporte. “Le dije al alcalde lo que pagaba de alquiler y me dijo que le parecía que era ‘carísimo’, pensaba que eran 600 euros al año y le demostré que eran 600 euros al mes. Y me dijo que se iba poner manos a la obra”, comenta Antía.

Años con humedades y filtraciones, muchos se han ido del lugar, pero a Antía le gusta la zona y está contenta, pero “me tienen que dar una solución para este problema, porque el suelo también está levantado”.