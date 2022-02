La musicoterapia en la salud mental: “Ayuda a abrir canales de comunicación”

En el Hospital de Piñor, una vez a la semana, las personas internas con enfermedades mentales bajan a la primera planta para acudir a la sala de musicoterapia. Tienen sus rutinas para entrar y antes de hacerlo, las profesionales ya tienen todo preparado. Sillas dispuestas en círculo, un piano conectado e instrumentos en el centro del aula para que cojan el que más les guste.

Uno coge una pandereta y empieza a cantar “bienvenidos”. Otro acompaña al canto con una maraca y una mujer lo hace con un tambor. Es señal de libertad, de creatividad y de terapia para usar las respuestas y las conexiones sonoras personales para estimular cambios en el estado de ánimo y en el bienestar general de cada uno. Montse Merino, la coordinadora musicoterapia en Ourense y presidenta de la Asociación Gallega de Musicoterapia (Agamus), dice que “la musicoterapia es un proceso terapéutico donde primero hay una valoración y un diagnóstico, porque los sonidos o elementos sonoros para una persona pueden ser positivos y para otras pueden generar o recordar aspectos negativos. Además también hay un proceso de tratamiento e intervención y una evaluación de los resultados”. Y añade que “cada intervención se inicia con una observación activa, subjetiva-objetiva, para poner los datos en un informe donde después nos apoyamos para diseñar el perfil de la intervención específica para cada persona o grupo”.

Las terapias en el Hospital de Piñor son grupales, pero también las tienen individuales. Así desde el año 2020, se firma un convenio con el Sergas para que Ourense sea el único área sanitaria donde se imparte este tipo de terapia, no solo a pacientes sino también a sanitario que lo necesiten o incluso familiares de pacientes.

Un ambiente de confianza

Mientras la sesión en el hospital de Piñor avanza, Montse explica que “a medida que se producen cambios en las personas, el perfil de la intervención del tratamiento se modifica, incidiendo en las nuevas necesidades que se identifican en las variaciones recogidas en los informes que usamos en cada sesión. A este conjunto de variación le llamamos foco, ya que a partir de estos datos, estructuramos la parte central de la intervención”. La coordinadora explica que la musicoterapia sirve para crear un ambiente de confianza entre la profesional y el paciente con el que abrir vías de diálogo y profundizar en su estado: “La musicoterapia hace que se cree una atmósfera de socialización, no solo entre las personas con enfermedades mentales sino también con el propio profesional que interviene en la terapia. De tal forma que permite llegar donde otras disciplinas no llegan, se genera un vínculo con el que se llegan a abrir vías de comunicación que son beneficiosas para el paciente porque puede contarnos algo a partir de su lenguaje verbal, pero también no verbal”.

Y añade que “la musicoterapia es un acto de creación compartida donde las personas expresan de forma sonora su mundo interno y donde la musicoterapia les ayuda a estructurar, dar forma y significado su composición, su creación. Solo tenemos una regla de oro, que es es que debemos saber escuchar al paciente en todo momento”.

La musicoterapia es una forma de expresión de las personas con enfermedades mentales, con la que poder conocer más sobre los pacientes.

Montse finaliza diciendo que “todas las personas para estar en el mundo necesitamos comunicarnos, relacionarnos socialmente y conocer a gestionar nuestros rasgos individuales. La musicoterapia contribuye a todo eso”.