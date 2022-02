“Algunas llevamos 50 años aquí con frío y lluvia y pedimos un rianxo nuevo”

Las obras de reforma del edificio noble de la Plaza de Abastos de As Burgas, avanzan a buen ritmo gracias a una inversión de más de 5 millones de euros. Pero del futuro de su zona adyacente, el popular y destartalado rianxo, donde continúan trabajando cerca de una treintena de comerciantes, entre ellos algunas vendedoras ya octogenarias, que llevan en algún más de medio siglo a la intemperie, nada se sabe.

“Ya no me apetece ni hablar del tema. He perdido la esperanza” protestaba entre dientes Pepita, una de las veteranas del rianxo, que lleva décadas, como el resto de las caseñas que venden productos hortícolas en cajas y cestas, encorvada sobre un taburete, para salvar el fuerte desnivel de tortuoso cemento de esa zona de rianxo, en la que quedan aún puestos derruidos con techos de amianto, material prohibido y pisando un suelo de hormigón cuarteado, piedras, maleza, o en una larga hilera de kioscos ya obsoletos. Hay zonas propias de un campo de refugiados.

Aun hay techos de “Uralita” , un componente cancerígeno prohibido en España oficialmente desde el año 2002, por sus contrastados efectos negativos para la salud.

Ese amianto, comúnmente conocido como “Uralita” , es un componente cancerígeno prohibido en España oficialmente desde el año 2002, por sus contrastados efectos negativos para la salud.

Sin embargo el Concello de Ourense no recibió ni un euro de la convocatoria de los fondos europeos Next Generation que se repartieron a finales de 2021, por ser el único municipio, junto con el de Ferrol, que no presentó proyecto alguno para optar a esas subvenciones, que incluyen una línea de ayudas para rehabilitar mercados tradicionales sostenibles, de la que se beneficiaron 62 municipios españoles.

Baye, un senegalés “casi galego” dice, pues lleva ya muchos años en Ourense, ahora como copropietario de uno de los puestos de verduras y hortalizas del rianxo, y chapurrea con gracia el gallego, reconoce que “no tenemos noticia de que esto se vaya a arreglar cuando acaben con la obra del edificio de la plaza. La ubicación del rianxo está bien, pero no tenemos donde proteger la mercancía, nos la llevamos cada día en una coche, y si llueve pues, malo para todos” explica. Birahim, su compañero de negocio, también del Senegal, asiente.

Elvira, Javier, Felisa, Pepita. Todos siguen cumpliendo años en ese entorno tortuoso, para vender sus productos y arañar unos euros más a fin de mes, sin que nadie se haya preocupado por su situación ni la del rianxo.

Elvira, Javier, Felisa, Pepita. Todos siguen cumpliendo años en ese entorno tortuoso, para vender sus productos y arañar unos euros más a fin de mes, sin que nadie se haya preocupado por su situación ni la del rianxo.

“Algunas llevan aquí más de 50 años con frío o lluvia, como mi madre. Yo mismo vendó en el rianxo desde hace casi 30 años. La gente debe venir más pues encontrará productos que no hay en otro lado” alienta, “pero no sabemos qué va a pasar con esto” . Están seguros de que si el entorno fuera atractivo vendría mucha más gente.

“Aquí el trabajo empieza muy temprano. No es lo que se ven de día. A las 4 de la mañana ya hay comerciantes calentándose con hogueras en estas noches heladas, pues vienen a comprar tiendas, hostelería. El rianxo es más duro de lo que parece” advierte Alberto González, gerente de la Plaza de Abastos de As Burgas.

Recuerda el gerente que, “además esta es la zona de entrada al turismo que viene de As Burgas. Esperamos que, si al fin presentan un proyecto a los Next Generation para rehabilitarlo, consulten a los placeros, que consensúen con estas personas las necesidades y la idea que van a presentar”.

El Concello aún está tiempo, si reacciona, de optar hasta a un millón de euros de la UE para reforma de mercados

“Si se hace una remodelación completa de la Plaza de Abastos y de todo el entorno, incluido el rianxo, este puede ser uno de los mercados tradicionales más bonitos de España. El Concello aún está a tiempo de presentar sus proyectos, para concurrir a la nueva convocatoria de los Next Generation para 2022. Solo tiene que ponerse en firme” explica Alberto González, gerente de la Plaza de Abastos de As Burgas. Una vez perdida la convocatoria de 2021, no vale lamentarse. Pero si el Gobierno local reacciona, como hicieron 62 municipios el pasado año, puede concurrir a otro paquete de ayudas de los Next Generation, que se convocan en breve, con un volumen total de 66 millones de euros destinados solo a mercados sostenibles, que reparte el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. “Una vez convocado, se da a conocer el resultado en cuestión de un mes. Las ayudas son de hasta un millón de euros, y empezarían a ejecutarse este mismo año las obras” explica el gerente. Ourense tienen todo a su favor para conseguirlas, dado el contexto y valor de su mercado de abastos “y podrían destinarse al propio rianxo, algo vital, pues es una puerta de entrada a los turistas, pero también para completar dos dotaciones que son imprescindibles” explica el gerente y no se incluyen en la actual reforma del edificio noble de la Plaza de Abastos de As Burgas ahora en marcha. Estas son una conexión del edificio de la plaza con el parking subterráneo y una pasarela que conecte con la zona de Progreso y Doctor Marañón.