“Yo no tengo mérito, ninguno. Lo que he hecho yo, lo podría haber hecho otro, perfectamente”. Esas son las palabras de José Manuel Galán, un policía madrileño jubilado que se fue a vivir a la aldea de San Paio do Carballal, en el municipio de Montederramo, tras comprar un desfibrilador de Almas Industries. El vecino señala que “lo compré para protegernos en esta aldea, porque somos seis y los núcleos más cercanos están lejos y no tienen este servicio”.

Llegó a Montederramo para un proyecto familiar, tener una casa en la montaña, sin embargo, el desfibrilador que acaba de comprar es la viva imagen de un rural que languidece en servicios sanitarios. “A la semana de llegar presencié el fallecimiento de la madre de mi vecina por paro cardíaco. La ambulancia tardó mucho en llegar por las distancias y porque las calles del pueblo no están en buen estado. De hecho, fui yo el que le tuve que dirigir hacia donde estaba la mujer que lamentablemente falleció. Estaba claro que necesitábamos un desfibrilador pero, como los ayuntamientos no lo hacen, compré yo el aparto. Espero que con esto muchos ayuntamientos se conciencien de la necesidad de cardio proteger a sus aldeas”. Vivimos en pueblos muy aislados y la ambulancia tarda más de media hora en llegar No les dijo nada a sus vecinos, pero una vez llegó el aparato todo fueron bienvenidas. José dice que “pusimos el desfibrilador en la casa de la familia más joven para que podemos y puedan acudir en caso de que pase algo otra vez. Pensamos ponerlo en la capilla de la aldea, pero tardamos mucho así que lo tiene un vecino”. Ese vecino es Luis Martínez que dice que “puede sernos muy útil si algún tenemos la mala suerte de tener un paro cardíaco. Vivimos en pueblos muy aislados y la ambulancia tarda más de media hora en llegar y en nuestro policlínico no tienen desfibrilador”. Y añade que “no son solo estos seis vecinos los que se beneficiarán, si no que una aldea cercana también”. José quiere darle el protagonismo al pueblo y huir de las cámaras. El jubilado es la evidencia de la desconexión que existe con la Galicia más vaciada: “Es terrible el contraste que hay, es tremendo. No era consciente de los pueblos que están así, hasta que llegué aquí, pero lo que más me llama la atención es que se lo toman con resignación. Esperamos que con este gesto se potencie la situación sanitaria, esto no es normal”. La situación sanitaria no es normal, la gente está resignada José estuvo 35 años en la Policía Nacional y recuerda cuando hacía la reanimación cardiopulmonar: “Hubo situaciones en la que lo teníamos que hacer de forma manual y se te ponen los pelos de punta cuando estás viendo a una persona que se va y que de repente recupera las constantes vitales. Es un shock que se haya muerto alguien por un paro cardíaco y no hayamos podido hacer nada”. En San Paio do Carballal ahora se sienten más seguros ante cualquier imprevisto cardíaco y la acción de José muestra el desamparo sanitario de aldeas y parroquias ourensanas que se muestran indefensas ante situaciones vitales que pueden ser salvadas. Es el desfibrilador que demuestra la falta de recursos en el “Ourense vaciado”.