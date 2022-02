La corporación abandona el pleno tras tildar Jácome de “matón y macarra” al portavoz del BNG

La corporación municipal de Ourense, incluido el PP –socios de gobierno de Jácome– abandonaron ayer la sesión plenaria después de que el alcalde tildara de “matón y macarra” al portavoz nacionalista, Luis Seara, al que expulsó del pleno cuando este se subió al estrado para tratar de defenderse mientras el regidor ourensano estaba dando lectura a una presunta denuncia por una disputa verbal, de la que el propio Seara ni siquiera tenía conocimiento.

El único motivo que esgrimió el regidor para justificar la abrupta expulsión del edil nacionalista fue que Luis Seara había intentado interrumpirle cuando estaba en su turno de palabra como alcalde. Jácome se ratificó más tarde en su conducta y declaró que “desde el teniente coronel Tejero en 1981, no se recordaba en la política española que un político subiera al estrado sin autorización mientras otro está hablando”. De esta manera, comparó el intento de defenderse de Luis Seara con el golpe de Estado de Tejero en el Congreso de los Diputados.

El crispado capítulo plenario se producía poco antes de la votación de la modificación del PXOM en O Pino. El objetivo era permitir que ese solar, que había albergado hasta hace unos meses la estación de autobuses, acoja ahora una residencia de mayores que costeará Fundación Amancio Ortega.

La denuncia aireada en pleno

Jácome empezó a arremeter contra la oposición por demorar hasta en tres plenos el visto bueno a este tema que, finalmente, se aprobó minutos antes de que todos los grupos abandonaran la sesión plenaria. Así, centró sus dardos de forma directa contra Luis Seara, al que acusó de “ignorancia supina”.

Pero el alcalde, que estaba en su turno de palabra y lleva muy mal que le interrumpan pese a que lo hacía de forma reiterada cuando era oposición, se fue animando y le dedicó hasta tres veces los calificativos de “matón y macarra” (hombre pendenciero y hombre que vive a expensas de una prostituta, según la RAE ) al concejal nacionalista.

Expuso como argumento una presunta denuncia policial realizada por uno de los asistentes a la presentación, el pasado martes en la ciudad, del proyecto de residencia de mayores que quiere hacer Fundación Amancio Ortega en O Pino. Recordó que la oposición –ayer ya solo mantenía la postura el BNG– había votado en contra al tener dudas sobre la titularidad de los terrenos. Luis Seara intervino en ese acto del martes para explicar los motivos de su voto en contra y el público le abucheó.

Según Jácome, “este demócrata” –en referencia al edil nacionalista– “llamó por teléfono a un septuagenario que le había abucheado y le dijo: “Fuches un dos que me berraches; vaia demócrata de merda; vaste enterar” . Al oír esas palabras, Luis Seara, quien había hecho ademán de irse, subió al estrado para tratar de defenderse.

Entonces Jácome le hizo tres llamadas al orden, sin intervalo entre ellas para, de inmediato, ordenar la expulsión del pleno del edil nacionalista.

“¡Policía, traigan refuerzos!”

El alcalde insistía pidiéndole al técnico que bajara el volumen y que no diera al audio mientras se dirigía de forma reiterada a Luis Seara. “¡Desaloje el pleno, está expulsado!”, “esto no es su dictadura, no es la Unión Soviética!” o “por favor Policía, ¡que traigan refuerzos!”. fueron algunas de las frases pronunciadas por regidor pese a que el edil expulsado no hacía aspaviento alguno y unos agentes cariacontecidos de la Policía Local trataban de obedecer la orden.

Mientras tanto, desde el patio de butacas del Auditorio, en el que se siguen celebrando los plenos por motivos COVID, ediles como Wilson Jones, del PSOE, increpaban al regidor por dar lectura pública a una denuncia policial privada en una sesión plenaria. “¿Y tú eres abogado? ¡Vaya abogado! No interrumpas al alcalde”, respondía Jácome al socialista Wilson Jones, al tiempo que hacía otras dos llamadas al orden.

“Si eres el alcalde, haz de alcalde”, respondió el concejal del PSOE Xosé Rúas. “Haz tú de profesor, que ni para eso vales” , le gritaba Jácome al docente universitario Xosé Rúas. “Tenéis una llamada al orden” , amenazaba también el alcalde a los ediles socialistas.

El pleno, que empezó con cinco bajas, alguna de ellas por COVID, se suspendió por falta de ediles. Solo el no adscrito Laureano Bermejo, se quedó unos minutos, pero su moción no pudo debatirse.

El regidor compara el intento de explicarse de Seara con el golpe de Tejero o el zapatazo de Beiras

Gonzalo Pérez Jácome no solo no pidió disculpas por los calificativos vertidos contra el portavoz nacionalista, sino que se ratificó en sus declaraciones al comparar esa interrupción que había hecho Luis Seara (para explicarse cuando hablaba el alcalde) con la entrada de Tejero en el Congreso de los Diputados en 1981 durante el fallido golpe de Estado. Aunque en aquel momento el objetivo era otro y lo que se votaba era la sesión de investidura del presidente de la nación, Calvo Sotelo. Para Jácome, la de Luis Seara “fue incluso una actitud más desafiante que Beiras con el zapato de Fraga”. También criticó que el PSOE le diera plantón y, sobre todo, que el PP “abandonase el pleno legitimando la actitud del edil del Bloque”. En su alegato, el alcalde se preguntó en voz alta si “¿se imaginan en el Parlamento de Galicia que, cuando estuviera hablando Feijóo, un político se subiera al estrado de golpe para quitarle la palabra?”. Se comparó esta vez con el presidente de la Xunta.