Primer día de ampliación de horarios en la banca rural: “Nos parece muy bien”

Carlos San Juan es el jubilado de moda entre la generación de la guerra y la posguerra. El urólogo se convirtió en todo un símbolo para los mayores que luchan ante la exclusión financiera de la banca, después de entregar 600.000 mil firmas con apoyos para reivindicar un servicio acorde a las competencias de los mayores en el proceso de modernización tecnológica que esta acometiendo el sector financiero.

Ante el movimiento social, los primeros en reaccionar han sido las entidades de Abanca y Santander que desde ayer dieron un paso adelante para ampliar el horario de atención y, además, Abanca señaló que mantendrá abiertas “indefinidamente” las sucursales en los concellos en los que es el único operador presente. Son los casos de San Cibrao y Paderne de Allariz.

En el primer caso, había hasta tres entidades bancarias en funcionamiento pero la crisis de las Cajas de Ahorro y la supresión de oficinas, ha dejado a los vecinos con una sola sucursal. Una pareja de jubilados llega en su vehículo hasta la oficina de Abanca para hablar con el director, mientras arguyen que “las medidas están bien, nos parecen bien, pero nos deberían ayudar más con las tecnologías porque nosotros no sabemos de esas cosas y no es tan fácil aprender a nuestra edad”.

"Son los bancos los que nos tienen que ayudar a hacer nuestras cosas"

La ampliación de horario es bien acogida entre los usuarios ya que podrán hacer operaciones en caja hasta las 14.00 horas, pero además Abanca trabaja para ofrecer un protocolo donde haya un gestor para guiar a los mayores de 65 años en las operaciones electrónicas. La pareja de jubilados explica que “nuestro hijo está fuera y él nos ayuda en lo que puede, pero son los bancos los que nos tienen que ayudar a hacer nuestras cosas. Nos deberían tratar mejor”.

Y se acuerdan de Carlos San Juan, al aludir que “mira lo que está consiguiendo ese señor, con su afán está haciendo que todos reaccionemos, no solo las personas mayores, sino también los bancos. Nos deberíamos apoyar más los mayores entre sí”.

En la oficina de Paderne de Allariz en escasas media hora, entran media docena de usuarios que dan la bienvenida al nuevo horario y también a la ayuda en la gestión de las operaciones. Una vecina ya jubilada explica que “nosotros no estudiamos ni crecimos con las tecnologías que hay ahora y, por ejemplo, yo vengo a hacerle las operaciones a mi madre porque ella ya no puede, imagínate si yo no entiendo cómo se puede sentir mi madre”.

Y añade que “la verdad es que nosotros no tenemos queja con esta oficina, porque siempre nos explican y nos ayudan en todo lo que demandamos. Son muy amables y tienen un trato muy bueno con nosotros”.

"En Paderne, nos ayudan con todas nuestras cosas"

Ayer fue el primer día de una medida que agranda la vocación de servicio público de la banca en el ‘Ourense vaciado’ y que ya se venía realizando los días de cobro de pensiones. Durante la jornada de ayer las oficinas bancarias trabajaron con normalidad, si bien esperaban los paneles informativos para comunicar el nuevo horario para aquellos mayores de 65 años que todavía no han visto la noticia.

Una jubilada desde Paderne de Allariz señala que “sí sí, ya sabíamos que empezaba con el horario nuevo porque nos interesa el tema y porque vimos las noticias en la televisión, lo que está consiguiendo el jubilado ese de Valencia es que se nos escuche y también que atiendan nuestras demandas, porque nosotros como todos los jóvenes también tenemos nuestro dinero metido, aunque no nos entendamos muy bien con la tecnología ni cómo se hacen esas cosas desde el ordenador o desde el teléfono móvil”.

Carlos abrió el melón de una reivindicación que llega a toda una generación y también al sector financiero que da atención a los mayores en el ‘Ourense vaciado’, la región donde hay más municipios sin oficinas bancarias o sin cajeros y donde esta situación afecta a que 27.000 ourensanos tengan que desplazarse de su concello habitual a otro para poder realizar operaciones bancarias.