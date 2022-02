El portavoz de Ciudadanos (Cs) en Ourense, Pepe Araújo, pide hoy en el pleno, vía moción, la posibilidad de bonificar hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para aquellos activos en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos, tras la modificación introducida recientemente en la Ley de Haciendas Locales por el Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías renovables. Araújo ha señalado que “se trata de una bonificación que cada ayuntamiento podrá incorporar a su ordenanza fiscal y regulará una bonificación de hasta el 50% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los bienes inmuebles en los que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos”. Además, el portavoz de Ciudadanos ha agregado que dicho decreto-ley prevé la posibilidad de que las ordenanzas locales bonifiquen también, hasta el 50% de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) para aquellos que tributen por cuota municipal y en los que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad económica.

Lengua de signos

El representante municipal de Ciudadanos también ha pedido a la Xunta de Galicia que no reduzca las horas lectivas en lengua de signos, tal y como ha hecho en el colegio de Mariñamansa en donde los niños, afectados por hipoacusia neurosensorial bilateral severa, se han quedado sólo con un intérprete, lo que se traduce en una reducción de las horas semanales que no garantiza el acceso en igualdad de condiciones a la educación de todos los alumnos. Araújo manifiesta que “es necesario que Educación escuche a los padres de los afectados y revierta esta situación. Hay una ley y hay que cumplirla. Queda muy bien hablar de igualdad, pero hay que demostrarlo con hechos y ahora mismo hay menores que no pueden afrontar su proceso educativo en igualdad de condiciones”.

Y recalca el portavoz de Ciudadanos que “tener un intérprete de lengua de signos no es un favor del centro educativo sino un derecho del alumno que está reconocido legalmente”.