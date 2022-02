O Grupo Municipal do BNG no Concello de Ourense rexistrou unha moción relativa á conmemoración do día de Rosalía de Castro o vindeiro día 23 de febreiro.

Segundo a concelleira nacionalista Ruth Reza a obra de Rosalía “é un retrato do pobo galego e goza dunha total actualidade”. E así que “coa presentación desta moción pretendese emprender e apoiar a realización de actividades de promoción da obra da nosa escritora o 23 de febreiro”. O BNG propón na súa moción unha lectura pública da obra rosaliana na que o alumnado dos centros escolares e persoas destacadas pola súa actividade cultural teñan o papel protagonista. Tamén que o Concello agasalle con libros e autores galegos, ao alumnos de centros que celebren ese día.