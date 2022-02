Una vez más la falta de quórum necesario imposibilitó celebrar ayer la segunda convocatoria de sesión extraordinaria en el Concello de Melón, cuyo orden del día comprendía el dar cuenta de la renuncia al acta de concejal de tres ediles del grupo de gobierno socialista. La cita era a las 14.00 horas y solo acudió el alcalde, Emilio Díaz Vidal, y en el público una vecina. No obstante, ello no tomó por sorpresa al regidor, al que ahora solo le preocupa que esta situación se solucione para sacar adelante cuanto antes la aprobación de los presupuestos y el plan municipal de urbanismo.

El concejal y teniente de alcalde, Ángel Barba, y los ediles María Jesús Rodríguez Martínez, y Cayetano Serrano Bugallo, fueron los últimos en presentar sus renuncias tras haberlo hecho días antes Miguel Ángel Meiriño. Argumentan desprecio por el proyecto conjunto y falta de comunicación. Barba explica que tanto él como los demás ediles no acudieron por motivos estrictamente laborales y de horarios, y que esa imposibilidad la conocía el alcalde y no lo convocó de noche como los ordinarios. En cambio, el PP ya tenía por norma no acudir a los plenos. Respecto a los nuevos miembros que se sumarán al grupo de gobierno “no sé lo que pasará con los que vienen pero espero no los trate como a nosotros”.

Por su parte, Vidal dice que ahora el secretario hará el certificado correspondiente y lo remitirá a la Junta Electoral indicando “que no tenemos capacidad de dar conocimiento al pleno de la renuncia de esas personas”. El grupo de gobierno estaba constituido por cinco ediles y renuncian cuatro, solo que Meiriño “tramitó las cosas bien y ya se dio cuenta al pleno, pero faltan estos tres últimos”. Explica que hay una instrucción de la Junta Electoral Central publicada en el BOE, que contempla este tipo de casos. Solo hay que esperar diez días naturales y avisarle que no hubo posibilidad de comunicación al pleno, y ésta dará cinco días al Concello para alegar.

Urge cerrar el trámite

Para el regidor es importante que la Junta Electoral agilice el tramite porque “estamos con los presupuestos recién terminados y necesitamos sacarlos adelante, y también sacar adelante el PXOM, que está pendiente de la que diga Urbanismo”. Lamenta que aunque compartían el mismo “fondo” no coincidieron en las “formas”, que hubo medias verdades, y que lleva un año callando ante lo que se dice de él.