Fentes: “La pandemia aceleró la cirugía ambulatoria de los cálculos renales”

Los gallegos son los primeros de España en beneficiarse de un proceso pionero a nivel nacional como es la cirugía percutánea en láser de forma ambulatoria, para quitar cálculos (piedras) renales. La unidad de Cirugía Endourología del Complejo Hospitalario de Santiago, junto con el servicio de Urología y el de Anestesistas, fueron premiados en la XXXI Reunión Nacional de Endourología, Litiasis y Laparoscopia, celebrada en Sevilla, por la implantación del proceso asistencial y los resultados satisfactorios que están teniendo. Según la Consellería de Sanidade, fueron 106 pacientes intervenidos en 2021, que entraron con un cálculo, se desprendieron de él y se marcharon para casa en el mismo día.

El que dirige la unidad premiada es el ourensano Daniel Pérez Fentes. Profesional sanitario, investigador y referencia nacional e internacional en este tipo de intervenciones que señala que “empezamos por la necesidad provocada por la pandemia del coronavirus porque nos obligó un poco a acelerar este proceso asistencial ambulatorio. Nos dábamos cuenta de un porcentaje de pacientes que podían cumplir con unos requisitos, ser intervenidos y dados de alta el mismo día. La pandemia nos enseñó también a esforzarnos por sacar más los pacientes adelante y pensamos en un proceso ambulatorio para no tener que ingresarlos y dejar espacios libres”.

"Hicimos de la necesidad, una virtud"

Desde el servicio hacen tres tipos de intervenciones, dos de ellas vía ureteroscopia actuando hasta el uréter en el primer caso y profundizando un poco más en el segundo, dependiendo de donde se localice el cálculo. Fentes arguye que “creamos de la necesidad de tener espacio y reducir la estancia de los pacientes, una virtud con este proceso asistencial. Porque pacientes que no eran positivos fueron perjudicados con la pandemia y los pacientes de litiasis mucho más, incluso en algunos casos perdiendo funciones renales por las demoras. Tratamos de buscar e inventar una salida, y desde la unidad como desde la dirección del hospital, se acogió de forma muy positiva. Estamos orgullosos de poner a Conxo en el mapa de España y tengo que agradecer a todos los servicios que colaboran y al grupo de profesionales sanitarios y humanos que tenemos”.

Sobre el reconocimiento obtenido dice que “fue un gran honor recibirlo de compañeros de profesión tras un trabajo de dos años donde diseñamos un programa para poder ampliar los horizontes de la cirugía. Es un premio a las unidades de Endourología, Anestesia, Urología y todo el personal que hace de este programa multidisciplinar una innovación pionera en España”.

El proceso

Todo empieza en la consulta con el análisis y la evaluación del profesional sanitario para examinar las características del cálculo renal y también del paciente para ver si es apto para el proceso ambulatorio o requiere hospitalización. Fentes explica que “al paciente que va a un proceso ambulatorio se le da una viñeta explicativa desde el inicio donde puede ver todas las fases de una forma gráfica, desde que acude al hospital hasta que se marcha a su casa. Creemos que es la clave de todo este proceso, la información y la seguridad son aliados muy necesarios para transmitir confianza al paciente”.

"Estamos orgullosos de poner a Conxo en el mapa de España"

La persona con cálculo renal acude al hospital a primera hora de la mañana para hacerle una serie de intervenciones y después es llamado a quirófano donde se deshace el cálculo renal. Posteriormente, existen unos cuidados operativos y si el paciente ha orinado y se encuentra bien durante la tarde se va a casa. “El proceso no termina ahí, ya que la vigilancia es importante y al día siguiente se ponen en contacto con él para hacerle una serie de preguntas, de tal forma que si responde un sí en alguna, ya nos lo dicen y nos ponemos en contacto con él para ver y valorar las actuaciones siguientes. La vigilancia no termina ahí si no que se hace gradual en el tiempo”.

Todos aquellos cálculos que superen los 2.5 centímetros de diámetro no son óptimos para llevar un proceso ambulatorio y requieren de ingreso hospitalario. Fentes describe que “la sensación de los pacientes es fantástica, hemos hablado con ellos para que nos transmitieran sus sensaciones y por supuesto sugerencias para mejorar el proceso y todos lo valoran de una forma muy positiva. Evidentemente, es un proceso asistencial que tenemos que ir mejorando y modificando, pero los resultados y, sobre todo, las sensaciones de los pacientes para que se puedan ir a su casa en el mismo día de la intervención son muy positivas”.

La pandemia trajo consecuencias negativas que son imborrables, pero aquí la muestra de que también hay brotes verdes en una etapa oscura y negra de la historia mundial.