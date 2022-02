Alrededor de las 13.00 horas de ayer un camión de mercancías –lácteos– se quedó atrapado en el túnel de Corzos, en el límite de Maside con O Carballiño, teniendo que acudir a socorrer al conductor el grupo de Protección Civil de esta villa. Tardaron menos de media hora en liberarlo y no hubo daños de ningún tipo tanto en el vehículo como en la estructura vial.

Se cree que el conductor iba despistado y no pensaba que las dimensiones del túnel y las del camión podían no encajar. No obstante, fuera de este despiste, también se da el caso que este paso muy transitado, ya que conecta con la carretera N-545, no ofrece ninguna señalización vertical a ambos lados del túnel que informe del límite de ancho y de altura para evitar este tipo de incidentes.