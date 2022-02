¿Calle Progreso peatonal los domingos?

El grupo municipal socialista lleva al pleno que se celebra el viernes en el Concello de Ourense, una propuesta, cuando menos original, pero que ha pillado por sorpresa a vecinos y comerciantes: que se cierren al tráfico de forma experimental cada domingo y por espacio de solo 5 horas –de 9 de la mañana a 2 de la tarde – algunas calles, entre ellas la de Progreso, para que esta arteria principal del tráfico, se convierta en una zona para el paseo, los deportes y el disfrute del ciudadano.

Hacen la misma propuesta también para la avenida Ribeira Sacra, próxima al Miño.Esto supondría disponer cada mañana de domingo de 1,3 y 1,1 kilómetros de recorrido respectivamente, para el disfrute y los deporte, sin coches.

El concejal de Tráfico, Telmo Ucha, no ha querido posicionarse por ahora “lo dejamos para el pleno” afirma y algunos comerciantes y vecinos consultados solo muestras una preocupación: “¿Va a durar mucho el cierre?”; “¿tendremos acceso a los garajes?” y los más pesimistas, “no lo veo necesario”.

Pero los socialistas proponen dos posibles localizaciones para realizar esta actuación, la primera en la calle Progreso, entre el tramo comprendido entre las rotondas de Concepción Arenal y el cruce del Jardín del Posío con Marcelo Macías. La segunda en la Avenida Ribeira Sacra, en el tramo entre las rotondas de Pablo Iglesias y Puente del Milenio.

“Si reservamos estas calles durante una horas determinadas durante el fin de semana “estaremos dando alternativas, rápidas y con el menor coste posible para la humanización de la ciudad de Ourense, en la que se contribuya a crear entornos y hábitos saludables entre la población”, explica el grupo socialista.

Ayer, el portavoz del PSOE en el Concello, Rafael Villarino acompañado por otros ediles, se desplazaba a algunas de estas calles para exponer los objetivos de una moción que pretende reservar estas vías el domingo, o el día de menos tráfico de la semana, “para la práctica deportiva, el paseo a pie o en bicicleta”.

“No veo la necesidad”

Comerciantes y vecinos consultados, telefónicamente, prefieren no dar su nombre, pero coinciden en que hay garajes, y servicios en Progreso, como la gasolinera, que tienen que seguir teniendo acceso para los clientes que vayan a repostar.

Julio Gutiérrez Romero, presidente de los comerciantes de Unión Progreso explica que “al ser en domingo no afecta al comercio, pero aquí hay garajes, los propietarios tenemos derecho a entrar y salir. Personal mente no veo a necesidad de peatonalizarla”, pero entiende que no les afecta

Pero para el PSdeG-PSOE llegó el momento de plantear una solución barata y rápida que ponga a la ciudad a la altura de otras ciudades del mundo, que hacen estas ofertas en días festivos.