La falta de quorum motivó que ayer no se celebrara el pleno extraordinario para dar cuenta de las renuncias a sus actas de cuatro ediles socialistas de la corporación municipal de Melón, y quedó convocado para hoy a las 14.00 horas.

Uno de los que abandonan el grupo de gobierno, Ángel Barba, apunta que “fuimos a las elecciones con un proyecto de cambio, y lo intentamos muchas veces”, pero se queja de que el alcalde, Emilio Díaz, no se reunía y ni siquiera convocaba las juntas de gobierno. “Queríamos un gobierno en equipo y no pasó”. Pedían la bajada del IBI y “los cuatro llevamos una ordenanza hecha y modernizada”, y a pesar de aprobarse en abril “no le da para adelante. Queremos hacer cosas por los vecinos pero todos son trabas. No dimitimos antes porque muchos vecinos nos lo pidieron”.