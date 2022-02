La calle principal de O Carballiño estrenó ayer el nuevo modelo de quiosco de la ONCE que es más accesible para todos los vendedores con discapacidad, más ecológico por la tipología de productos de construcción y sus consumos y, especialmente, con más facilidad de comunicación con el público.

Se encuentra en la rúa Rosalía de Castro, es uno de los iconos de la ONCE, y cambia la imagen de esta puerta de acceso a un mundo de inclusión social para los discapacitados. Cuenta con unas dimensiones que no sólo no obstaculizan el paso en las aceras, sino que permiten una mayor accesibilidad para el vendedor, y dispone de un espacio de 1.240 x 1.250 metros para que el perro guía esté tumbado en el suelo cómodamente mientras se desarrolla la actividad.