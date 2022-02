Más de 60 comercios y 50 locales de hostelería bajaron la persiana en la provincia en 2021

Desde enero de 2021 a enero de 2022, bajaron la persiana en la provincia un total de 64 pequeños comercios y 50 locales de hostelería, según el balance anual de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos en Galicia. Esta asociación aclara, no obstante, que después de diez años de bajas y cierres continuos en la provincia, no estamos en el peor momento: “El balance es positivo y las altas –3 más en enero– compensan a las bajas”.

No obstante, mientras en el ámbito del comercio parece haber una recuperación, el cómputo final no es muy halagüeño para otro sector, el de la hostelería, pues del total de 50 bajas en el último año, 19 de ellas se producían entre el pasado diciembre y enero de 2022, es decir en poco más de un mes, como posible finiquito por fin de ejercicio.

La Federación Provincial de Comercio, colectivos como Ourense Centro y las asociaciones de comerciantes de los barrios llevan meses de alerta sobre los efectos de la pandemia en el pequeño comercio, y en especial por la presión que causan la pujanza de las grandes plataformas de venta por internet.

De hecho, el comercio local creó su propia plataforma de ventas y desde la Federación de Comercio de Ourense también se estaba trabajando en la gestión de programas de promoción del comercio local y campañas específicas para remontar la venta, a través de ayudas de las administraciones, como las que ya puso en marcha el año pasado la Dirección Xeral de Comercio.

En la actualidad, según el informe de ATA, hay 5.345 altas en el sector comercial en la provincia, frente a las 5.409 de enero de 2021, lo que supone 64 menos. Pero esta baja del -1,2 por ciento “es el resultado de restarle a los locales los nuevos que abrieron”.

De hecho, el análisis porcentual demuestra que fue el sector de la hostelería, con esos 50 autónomos menos, que sitúan en 2.470 los negocios del sector y una caída del -2%, uno de los más afectados.

No obstante la caída más acusada, de enero de 2021 a enero de 2022, fue en la agricultura, con un -4,4% menos de autónomos, que pasaron de los 2.881 a los 2.755.

Sectores emergentes

Frente a esta pérdida del pequeño comercio, que supuso el pasado año el cierre de locales emblemáticos, está un sector que está al alza en este último año, como es el de la información y comunicación, que pasó de los 182 autónomos a los 207, lo que supone un incremento del 13,5%. También las actividades relacionadas con temas inmobiliarios, subieron un 3,9 por ciento, y en el caso de las financieras y de seguros, que han pasado de 455 profesionales, a 465, lo que supone un incremento del 3,9%.

En el análisis por géneros, el lapso temporal de enero de 2021 a enero de 2022 ha afectado especialmente a las mujeres. Así, de los 23.236 autónomos de la provincia, 8.996 son mujeres, lo que supone casi 90 menos en el último año, mientras que el número de varones de alta como autónomos en la provincia es de 14.137, solo 14 menos a enero de 2022, que un año antes.

Entre los sectores en los que ha crecido también la afiliación están la educación, que ha ganado 20 nuevos autónomos, pasando a 642. Como dato positivo que resalta la Asociación de Trabajadores Autónomos de Galicia, está el incremento del 3,2 por ciento de las actividades relacionadas con profesionales y temas del ámbito científico, lo que se traduce en 46 profesionales más en los ámbitos relacionados con la ciencia. En cifras, supone pasar de los 1.455 científicos que había en este sector en enero de 2021, a los 1.501 en la actualidad.

Novedades Las Acacias, histórico kiosco del casco velloo: “Venden el edificio y me tengo que ir”

Hay pequeños comercios tradicionales que son identitarios del pasado de una ciudad y que cuando cierran desaparece parte de su historia. Uno de ellos es Novedades Acacias, el nombre con el que la familia de José Ramón Blanco, rebautizó este kiosco de prensa y souvenirs, el primero en su género del entorno de la catedral –ubicado en la calle de Juan de Austria, frente a la propia seo–, que este viernes echa el cerrojo. José Ramón tomó el testigo de este popular local, que regentaba su familia desde 1996, y que habían comprado a la vuelta de la emigración. “Me pasé aquí más de veinte años, porque trabajaba incluso los domingos”, rememora el comerciante, mientras embala las decenas de figuras, llaveros, mecheros y variopintas cerámicas con el escudo de Ourense, pegatinas, prensa, revistas, cromos de coleccionables y hasta cables y otros productos que, por diversificar el negocio, vendía en los últimos años. “Es cierto que habían bajado las ventas en general con el COVID, pero no cierro por decisión propia, yo pensaba jubilarme aquí. Es que han vendido todo el edificio, que hace esquina con calle Viriato. Dicen que es para hacer apartamentos turísticos; la verdad no lo sé. Así que me echan sin indemnización ni nada, porque era ya el único inquilino que quedaba, y estoy liquidando la mercancía” explica. Situado al lado de otro local emblemático, La Casa do Pulpo, José Ramón tiene muchos y buenos recuerdos. “Lo que más vendía últimamente eran imanes con imágenes de Ourense para poner en las neveras. El público ha cambiado; antes se llevaban otro tipo de recuerdos”, añade. El kiosco de José Ramón cierra definitivamente este viernes. Algunos de los objetos que pululan en las estanterías, o en cajas por el suelo, son casi incunables de esta estética, a menudo indefinible, de los souvenirs . No descarta “acabar de liquidar a través de internet, porque me quedan muchas cosas”, lamenta. Ese kiosco, a cuyo pequeño expositor de cristal pegaron la nariz varias generaciones de niños ourensanos y turistas, cierra sus tapas y desaparece de la ciudad como el escenario de un cuento troquelado.