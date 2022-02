Universitarios que derriban el tabú de la edad

El saber no tiene edad, no hay un límite establecido para poder estudiar. En Ourense, 127 personas de entre 53 y 79 años están cursando grados o posgrados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), cuyo centro asociado de la provincia cuenta con unos 1.100 matriculados.

Los alumnos de esa franja de edad representan el 11,5%. Estudiantes que se encuentran en la última fase de su vida laboral, o ya retirados, como Flor, Luis, Asunción o Juan, demuestran que, para aprender, los años dan igual.

Juan Míguez, de 58 años, terminará este mes el máster de acceso a la abogacía, el requisito sine qua non para poder colegiarse y ejercer la profesión en el caso de que finalmente opte por esa salida. Porque este hombre, conocido y reconocido por su labor en la Protección Civil de O Carballiño, aún no ha decidido si probará fortuna como letrado.

Derecho es una disciplina que le empezó a atraer por las referencias de otras personas. También estudió la carrera a través de la UNED. “Empecé por saber de la materia y seguí poco a poco, compatibilizando con el trabajo, con la familia y con Protección Civil, lo que resultó complicado”, reconoce.

Los estudios a distancia requieren tiempo y dedicación. “Hubo algunos años en los que me matriculaba pero no podía estudiar, y después iba sacando dos o tres asignaturas al año. La carrera la terminé en 2016. En el máster me matriculé en 2019, pero surgió el COVID y complicó las cosas”.

Míguez invierte horas cuando puede, sin ceñirse a un horario inamovible. El esfuerzo personal es obligatorio para llegar al objetivo. “Fácil no es, no te lo regalan, pero tampoco tienes que ser un superdotado. Cualquier persona con interés puede hacerlo”, afirma.

Asunción Lorenzo, de 65 años, planea estudiar “hasta que me muera”, subraya. Cursa el grado de Historia del Arte. “Tengo una disciplina marcada. Como mínimo, dedico una media de cuatro horas al día, que pueden llegar a seis u ocho en la época de los exámenes”, asegura.

Ya está jubilada y su motivación como universitaria es seguir aprendiendo para prolongar su formación. “No es solo para satisfacer un gusto personal, sino que yo no quiero acabar nunca de estudiar. Planeo hacer el doctorado y dedicarme a investigar. Si vamos a un gimnasio para fortalecer los músculos, con el estudio hacemos lo mismo con el cerebro”, destaca Asunción.

La sexagenaria es un ejemplo de que la edad no supone una barrera alguna. “Todos tenemos capacidad, yo me enfrento a los exámenes con la misma que la gente joven. En contra de lo que piensan algunos, la edad no impide ni limita”.

Historia del Arte es su segunda carrera. Hace unos diez años finalizó Filología Hispánica. Entonces vivía en Río de Janeiro (Brasil) y estudiaba por la UNED con la meta de poder hacerse con una plaza fija en el Instituto Cervantes, donde impartía clases como colaboradora.

“Filología me llevó mucho tiempo, por el trabajo, y justo cuando la terminé, el Cervantes canceló las oposiciones. No estaba para mí”, asume Asunción.

Ciudadana del mundo –también ha vivido en Barcelona, Londres o Las Palmas–, esta ourensana estudia actualmente la disciplina que en realidad más la satisface. “Cuando me jubilé me vine para aquí y siempre me había gustado poder estudiar Arte, lo tenía en la cabeza. Me ayuda disponer del ritmo que me dio haber hecho antes la carrera de Filología”, destaca.

Asunción hace un llamamiento a las personas de su edad que dudan si serán capaces de formarse en el nivel universitario. “Hay mucha gente que no se atreve o prefiere la modalidad de la UNED Sénior o de la Universidad Popular, porque no hay exámenes. Yo ahora me pongo igual de nerviosa que cuando necesitaba aprobar Filología por el trabajo, porque tengo una exigencia propia. Pero al mismo tiempo me ayuda, me centro y me dispersa de problemas”.

Luis Sierra, de 60 años, se retiró con 55 tras un acuerdo con la empresa y, desde entonces, en la plenitud intelectual, este hombre ha seguido ampliando sus conocimientos. En la actualidad cursa en la UNED un máster en Ingeniería.

“Cuando era joven estudié Ingeniería Técnica en el País Vasco y, cuando ya estaba en Telefónica, hice Ingeniería Industrial. Una vez que dejé de trabajar, cursé un máster mixto, que se impartía entre la Complutense y la UNED, y ahora estoy con este”, resume. “El afán es la satisfacción personal de aprender cosas, de adquirir conocimiento. Es como un hobby”, dice.

Luis seguirá estudiando “hasta que me canse y siempre que haya cosas que me interesen. Ahora mismo lo hago por placer”. Dedica unas dos o tres horas al día a preparar la materia. Cuando estudiaba Ingeniería Industrial, y además trabajaba, la dedicación era digna de aplauso. Hincaba los codos de noche, en ocasiones hasta las dos de la madrugada.

“Ahora, sin presión, creo que se estudia mucho mejor. Lo haces porque te gusta”, finaliza Sierra.

A sus 57 años, Flor Abellás, con plaza fija desde hace 22 como personal estatutario del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), se está “sacando la espinita” con el grado de Trabajo Social. Ya ha superado las asignaturas y ahora realiza las prácticas.

“No tuve la oportunidad de estudiar en la edad en la que tenía que haberlo hecho. Me crié en una familia numerosa y había que echar una mano, cuidar de los hermanos y trabajar en el negocio. Con 16 años me quedé huérfana de padre, lo que hizo todo todavía más complicado. Hubo que ponerse a trabajar con 18 años. Aunque traté de compaginar entonces estudio, trabajo y ayudar en casa, fue muy complicado en esa etapa de la vida. Siempre me había quedado esa espina clavada, pasó el tiempo y, aunque soy separada y con dos hijas, llegó un momento en el que tiré hacia adelante y me dije: ‘A por ello”, relata.

La carrera de Trabajo Social atraía a Flor “porque la vida me fue llevando por estos derroteros. Siempre me gustó estudiar y quería adquirir más formación, para empoderarme. Hoy en día hacen falta muchas carreras como esta para intentar luchar por los derechos de las personas”, valora.

Su objetivo, tras la obtención del título, es un aprovechamiento laboral. “Sí me gustaría ejercer. Tengo la posibilidad de hacerlo en el Sergas, por promoción interna, y si no, a lo mejor me decido a opositar. Si termino este año quizá aún me dé tiempo. Si la vida laboral se prolonga hasta los 67 o 70, como parece, aún me quedan años”, expone.

Además, Flor se siente un ejemplo para sus hijas, de 20 y 25 años. “Hay una desmotivación general en la juventud por la falta de oportunidades, aunque yo trato de inculcarles que es importante formarse, estudiar y empoderarse”.

La universidad, tal y como enseñan estos protagonistas, es un reto para el que no hay edad. “Me parece que el ambiente es muy sano. Nunca he sentido que estuviera compitiendo con alumnos jóvenes, al revés, he hecho muy buenas amistades en la UNED. Aquí tenemos un espacio en el que compartimos muchas cosas. Es una universidad que da la oportunidad a la gente que quizá no la había tenido antes”, finaliza Flor.