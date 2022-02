Simplezas propias y ajenas

Hace diez años, integradas dentro de mis artículos dominicales en Faro de Vigo, inicié una serie titulada simplezas; pasado tanto tiempo, me parece conveniente repetir alguna de las cosas que allí decía para justificar su publicación, que hoy quiero retomar.

El aforismo es una declaración u oración breve y concisa que pretende expresar un principio de una manera sucinta, coherente y aparentemente cerrada. Se diferencian de los axiomas en que estos son verdades obvias, mientras que los aforismos son el resultado de una experiencia. Los aforismos comparten características con otros dichos y sentencias, si bien cada uno tiene sus peculiaridades: el adagio es sentencia popular y moralizante; el apotegma es sentencia de un personaje ilustre; la máxima es regla de enseñanza o principio moral admitido; el proverbio es sentencia popular que expresa un consejo enseñanza o crítica; el refrán es dicho popular con enseñanza moral o consejo; la sentencia es juicio o parecer sobre una cosa que suele encerrar doctrina y el haiku es un poema corto descriptivo con percepciones diversas. A estos habría que añadir los tuits, expresión contemporánea de textos breves en soporte digital, bien en la web de Twitter o en los smartphones. La metáfora es una figura retórica que consiste en denominar, describir o calificar algo a través de su semejanza o analogía con otra cosa. Por último, Ramón Gómez de la Serna (Madrid 1888 – Buenos Aires 1963), añadió un nuevo género, inventado por él, al que denominó greguería, que según su propia definición es humorismo + metáfora = greguería.

Añadía asimismo que desde la observación cotidiana y con la palabra en la mano, pretendía transformar realidades en frases breves, a las que llamé simplezas, porque por su contenido y expresión están muy lejos de las imaginativas y bien construidas greguerías ramonianas, distan aún más de los aforismos, carecen de la poesía del haiku y los expreso o no como metáfora. Mis simplezas son un género humilde y sin pretensiones, basado en frases breves, con las que intento expresar mi modo de ver e interpretar la realidad diaria. Algunas son el resultado de la lectura y forman parte de mi registro subconsciente; otras son copias literales, en las que cito el autor, si bien encajan dentro de la definición de simplezas. He aquí las de hoy.

Cuando llueve, el techo del cielo se llena de goteras.

Si quieres verle el esqueleto a un árbol has de esperar al invierno.

Las lágrimas son el lenguaje sentimental de los ojos.

Hay labios tan finos que en lugar de servir para besar se diría que son para cortar los alimentos.

Dicen, con sarcasmo evidente, que preguntarle a una persona si quiere caer en manos de un médico o un abogado es como decirle: ¡La bolsa o la vida! También dicen que la diferencia está en que el médico acorta el proceso y el abogado lo alarga.

He leído en algún lado que a la mujer joven le llamamos hechicera y a la vieja le llamamos bruja. No me gusta, pero tiene su ironía. Quiero recordar que lo leí en un periódico de San Salvador, pero no puedo precisar el equivocado autor.

La esperanza del acusado con causa es que el juez cometa una injusticia.

“Un ladrón es un financiero impaciente”. Lo acuñó el muy agudo escritor Rafael Barret (1876-1910), que aunque nació en Cantabria, se le considera de hecho y por derecho dentro de la literatura paraguaya.

Se vio obligado a enviar flores a quien detestaba y, sin pensarlo más, le remitió un ramo de flores de cardo.

El rumano Lucian Blaga (1896-1961), poeta creador del denominado conocimiento luciférico, escribió: “La mentira es como la verdad de vacaciones”.

Es rumor generalizado que los funerales con mucha gente los puede provocar el amor al difunto o el odio al finado, para comprobar de forma presencial que realmente está muerto.

Dicen que la belleza es superficial y efímera pero que la fealdad es profunda y permanente, vamos, que llega hasta el propio hueso. ¡Qué le vamos hacer! A lo feos no les queda otra que resignarse.

Dicen que era tan modesto que se creía inferior a sí mismo.

“Impopularidad tiene asegurada todo el que goza de popularidad”. Una paradoja muy cierta de la que es autor el francés Premio Nobel de Literatura Anatole France (1844-1924).

“Hay dos maneras de conseguir la felicidad: una, hacerse el idiota; otra, serlo”. Irónica afirmación del dramaturgo español Enrique Jardiel Poncela (1901-1952). Frase muy propia de un humorista de lo intelectual, inverosímil e ilógico.

A los que no les gusta que le hablen de la muerte tienen el consuelo de que será lo último que hagan.

El hombre es un animal racional que hace cosas irracionales.

Algunos son tan cortos que cuando se extiende el dedo índice, en lugar de creer que se está señalando algo lejano, entienden que la que lo pretendes es mostrar tu excelente manicura.

Los cutres desconocen el placer de dar.

Los no puntuales son ladrones de nuestro tiempo.

Creo en un Dios perfecto, pero viendo a algunos hombres estimo que con algunos no se esmeró.

Esta simpleza no es mía, es del escritor y humorista estadounidense Mark Twain (1835-1910): “El arte de vivir consiste en conseguir que hasta los sepultureros lamenten tu muerte”.

Lo malo del que hace muchas reverencias es que ofrece su trasero en exceso a otros.

Tener muchas cosas y carecer de la libertad de usarlas es no tener nada.

“En el juego es muy importante saber perder, pero es mucho más importante saber hacer perder a los otros”. Es una frase definitiva del escritor, humorista guionista Noel Clarasó (1899-1985); sus citas literarias, unas reales y otras atribuidas, pueblan los diccionarios de frases hechas.

Prueba a vivir eternamente porque, mientras vivas, te va a ir bien el proyecto y, después, qué más da, no te vas a enterar.

Me imagino que por razón de edad y enfermedad todos mis órganos están deteriorados, pero aunque quisiese donarlos sería una donación cutre, dado que los cirujanos me han ido quitando muchos trozos, alguna pieza incluso entera.

Esto es del escritor francés Emmanuel Carrère (n. 1957) y tiene su gracia: “Una visita siempre agrada, si no cuando llega, al menos cuando se va”.

Vio tantas fotos de personas vacunándose que, al no querer vacunarse y no tener otra alternativa, se sacó una foto con una vaca.

“La mayoría de las personas son como alfileres: sus cabezas no son lo más importante”. Es una célebre frase del escritor satírico irlandés Jonathan Swift (1667-1745), famoso por su obra Los viajes de Gulliver (1726).

“Morir no me gusta para nada. Es la última cosa que haré”. Lo sentenció el guionista y oscarizado actor italiano Roberto Benigni (n. 1952).

En algún lugar vi escrito algo así como que el que piense que el dinero no da felicidad que la transfiera a nuestra cuenta.

Esta frase recoge la vena satírica del periodista y escritor alemán Kurt Tucholsky (1890-1935): “La ventaja de ser inteligente es que así resulta más fácil pasar por tonto. Lo contrario es mucho más difícil”.

En una ocasión leí que si la mierda y la suciedad corporal fuesen un triunfo y por tal fuésemos aclamados, tendríamos un dilema para saber qué brazo levantar a saludar a la gente.

Cuando me ofrecen los platos de la nueva cocina, en lugar de enumerar el menú parece que están describiéndome las entrañas de la comida.

Las púas de un peine de un individuo de pelo rizado deberían ser onduladas.

No, sufrir difamación no es ser afamado dos veces.

Esta es del prolífico escritor vanguardista español Ramón Gómez de la Serna (1888-1963) y se la dedico a mi mujer, abuela incansable de dieciséis nietos: “Las croquetas deberían tener hueso, para que pudiéramos llevar la cuenta de las que comemos”.

El que nada hace a favor del bien es colaborador del mal.

Era tan necio que cuando le dije que para superarse era necesario que cambiase, se puso a reformar la casa.

Algunos tienen la conciencia tan limpia que ni la tienen.