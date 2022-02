Sábados en Salesianos

La Asociación Xuvenil Amencer reunió ayer en sus locales del colegio Salesianos a decenas de chavales que participan en las actividades lúdicas programadas para ofrecer una alternativa en el tiempo de ocio. Los niños de 9 a 11 años disfrutaron de una divertida “andainalimpiada” y los de 12 a 14 de un juego de estrategia e improvisación. Por la tarde y hoy por la mañana, los voluntarios de Amencer participan en Allariz en la asamblea de la Federación de Centros Juveniles Don Bosco de Galicia, Asturias y Castilla y León.

Espectáculos

“Queen for kids”

El Auditorio Municipal de Ourense acoge un espectáculo exclusivo dedicado a los más pequenos de la casa. De la mano del carismático Freddie Mercury recorrerán la historia de la banda británica, conecerán a todos los miembros, se sorprenderán con anécdotas y curiosidades de la banda Queen y cantarán y bailarán grandes éxitos como Bohemian Rhapsody, We Will Rock you, Love of my life, Kind of magic o la mítica We are the champions..

Hoy, a las 18.00 horas.

Ruta literaria

"Ruada con Florencio”

Ruta literaria por los lugares de Córgomo que destacaron en la vida de Florencio Delgado Gurriarán, a quien se dedica este año el Día das Letras Galegas. Aprovechando la celebración esta semana de As Candeas, festividad de invierno en Córgomo, se estrena esta ruta diseñada para dar a conocer la aldea que inspiró al autor. Estará guiada por Fernando Santalla, vecino y familiar del escritor. La ruta parte de la Praza da Casa do Pobo de Córgomo, en Vilamartín de Valdeorras.

Hoy, a las 16.30 horas.

Cine

“Cando pasan as cigoñas”

Lunes de filmoteca en el Cineclube Padre Feijoo (Casa da Cultura, rúa Concello, 11) con “Cando pasan as cegoñas”, de Mikhail Kalatozov, (URSS, 1957). El 1953 muerte Stalin y en los años siguientes la URSS empieza a transformarse. También cambia el cine y esta película de Kalatozov se convirtió en la primera obra maestra indiscutible del cine post-stalinista, y en la única que ha logrado la Palma de Oro en Cannes (1958). Verónica y Boris son dos enamorados que se ven obligados a separarse cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y él es reclutado para ir a luchar al frente.

Lunes, a las 20.30 horas.

Exposiciones

“Oxímoron. A árbore da vida”

375 pequeñas esculturas de madera del escultor gallego Álvaro de la Vega invaden una de las salas de exposiciones del Centro Cultural Marcos Valcárcel. La muestra hace un recorrido por las escenas recurrentes y universales de la vida a través de figuras humanas.

Hasta el 13 de marzo.

"Percorrer o tempo”

Colección itinerante en la Praza Bispo Cesáreo con contenedores de barco como salas de exhibición que ofrecen visiones contemporáneas del Camino.

Hasta marzo.

“Cegasal, persoas para persoas”

CEGASAL, la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego Sen Ánimo de Lucro, organiza esta exposición fotográfica en el Centro Cultural Marcos Valcárcel para acercar a todas las personas el mundo laboral de las personas con capacidades diferentes. Obras de Diego Silva.

Hasta el 6 de marzo.

Colectiva de artes plásticas

El Centro Cultural Marcos Valcárcel muestra las obras del XVI Certame de Artes Plásticas da Deputación de Ourense en el que resultó ganadora la coruñesa Andrea Dávila, que se impuso en una edición en laque se presentaron más de 500 trabajos procedentes de 15 países. El segundo premio fue para el vigués Alberto Ardid de Cabo, y el tercer por para la ourensana Mar Ramón Soriano. También hubo dos accésits, para Miquel Ponce Díaz y David Fidalgo Omil. .

Hasta el 27 de febrero.