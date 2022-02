Una alumna doblemente extraordinaria

A Tania Gándara (Ordes, A Coruña), la formación en Educación Social le ha valido más que un título o una profesión. Estos estudios, que la joven cursó en la Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense, le han permitido conocerse a sí misma. Antes se había formado en Criminología en Santiago, y aunque le gustaba, sentía que no encajaba. Buscó su sitio en la educación social y lo encontró en Ourense. La recompensa a este giro es el doble reconocimiento de la UVigo a su trayectoria.

Completó el grado el pasado mes de julio y ha decidido continuar su formación en Santiago, donde cursa el máster en Igualdade, Xénero e Educación, y compagina los estudios con un trabajo como educadora en un centro de protección de menores. Hace una semana volvió a la UVigo para recoger dos galardones en el acto académico de Santo Tomás de Aquino, el Premio extraordinario de grado por un expediente brillante y el Premio Egeria a la inclusión de la perspectiva de género en el Trabajo de Fin de Grado.

El premio a la excelencia, dice Tania, tiene un significado que va más allá del reconocimiento a cuatro años de trabajo e implicación. “A educación social foi unha forma de coñecerme a min mesma, de descubrirme e de identificarme”, apunta. Se decidió por esta carrera después de estudiar Criminología porque sintió que encajaba más con ella. “Non é raro estar perdida, nin é tarde para atopar aquilo que che gusta e aquilo no que te recoñeces como persoa e profesional”, apunta.

Por eso ve este premio como una recompensa “a ese xiro tan acertado que decidín dar, a pesares das dúbidas, das presións por seguir os ritmos ‘normais’ da sociedade”. Cuando entró en las aulas de Educación Social estaba tan motivada que fue una esponja. Esa implicación se transformó en un expediente sobresaliente.

Vientres de alquiler

El Premio Egeria a la inclusión de la perspectiva de género en el Trabajo de Fin de Grado le hace “especial ilusión” porque reconoce su esfuerzo y porque es la línea educativa en la que Tania Gándara quiere seguir avanzando. Se trata de una investigación cualitativa sobre la opinión de la gente joven respecto a los vientres de alquiler. Los resultados, describe, “permitíronme ver que existe unha tendencia favorable cara a regulación dos ventres de alugamento en base a unha suposta liberdade de decisión das mulleres sobre o seu corpo”. El trabajo se centra en analizar los argumentos a favor y en contra y finalmente, explica, “trato de poñer en dúbida esta suposta liberdade destacando o impacto do neoliberalismo, do capitalismo e do patriarcado, os tres eixos fundamentais dun fenómeno que comercializa cos corpos das mulleres, sobre todo das mulleres máis empobrecidas, que as instrumentaliza e as obxectiviza co fin de obter beneficios”.

Sus profesoras, sus referentes

Tania afirma que su inquietud por los temas de igualdad y género también surgió en las aulas de Educación Social y menciona de manera especial a las profesoras Carmen Armada, Purificación Mayobre, Águeda Gómez, Mavi Carrera, María Lameiras, Yolanda Rodríguez y Rosana Martínez, a quienes dedicó el TFG por el que ha recibido el Premio Egeria.

Ellas, dice, lucharon por introducir la perspectiva de género en la universidad, y en concreto en la Facultade de Educación e Traballo Social de Ourense, “e gracias a elas temos xeracións de educadores e educadoras sociais cada vez máis formadas e sensibilizadas en cuestións de xénero. Elas despertaron ese lado crítico e reflexivo e exploteino ao longo dos catro anos académicos”, afirma.

El Premio Egeria va por ellas, afirma Tania: “Polas que loitaron para que hoxe poidamos ter dentro da nosa formación a perspectiva de xénero, e polas compañeiras de aulas coas que vas medrando persoal e profesionalmente e coas que descubres o verdadeiro significado da sororidade”.

"O noso sangue, as nosas regras"

En 2018, Tania Gándara y sus compañeras Iria Junco, Sonia Leiro, Ana Mella e Iria Liñares organizaron en la Facultad la exposición “O noso sangue, as nosas regras”, con la que buscaron romper con los tabús y estereotipos que existen alrededor de la menstruación. Tania guarda un recuerdo muy especial de aquel trabajo. ) "Quixemos romper os tabús ligados á menstruación e enchemos a planta baixa da facultade de fotografías de mulleres menstruando, cadros con sangue menstrual real e outros materiais que pretendían visibilizar a menopausia, alternativas menstruais diferentes ás compresas e tampóns".