Contigo Ourense, liderado por Sito del Valle, otra sigla política en pugna por la Alcaldía

Ni de izquierdas, ni de centro, ni de extrema derecha, “no nos identificamos con ningún espectro político”, afirman, pero “por el bien de la ciudad” estarían dispuestos a hacer pactos, para gobernar en el Concello de Ourense, con cualquier otro partido, por lo que se entienden que les valdría igual Vox que PP, PSOE, BNG o cualquier otra opción. Solo señalaron que “no pactaríamos con el diablo”, aunque no desvelaron quién es para ellos, políticamente hablando, el diablo.

Son Contigo Ourense, una nueva formación política en pugna por la Alcaldía para las municipales, liderada por el masajista ourensano Sito del Valle, que ya estuviera en la primera gestora de Vox en Ourense, que abandonó, y aspiran entre otras cosas a convertir la ciudad de nuevo en la “Atenas de Galicia” y a que los ourensanos se sientan “orgullosos de serlo”.

Si bien están preparando aún su programa definitivo, y ayer exponían líneas no formales, sino sus aspiraciones y deseos, ya cuentan con un candidato a las generales, señalaron, que es José Manuel Soto, “otro gallego”, afirman, y también tienen un asesor externo en Ourense, Félix Rodríguez, quien reconoció que también tiene pasado político, pues fue hasta principios de 2021, afiliado de Democracia Ourensana, exasesor y primo del actual alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y expulsado por este último de forma abrupta, del cargo de confianza. Ahora asesora a Contigo Ourense, afirma que no hay “revancha”, sino que vuelve para defender, dijo, un modelo de ciudad en el que aún cree, pero no piensa ir en la lista de la nueva formación. Por su parte, Sito del Valle, no declinó la posibilidad, si el partido lo decide, de ser el candidato a la Alcaldía de Ourense.

Se definen como el partido “del sentido común”, su prioridad es, dado que la política “ se ha convertido para el ciudadano en un referente de ilegalidades, enchufismo y corrupción, tratar de cambiar todo eso” y están “cansados de ocurrencias y falsas promesas de la clase política”, señalaron los ahora aspirantes a políticos.

Dicen que decidieron subirse a estas siglas “porque nos sentimos engañados por los grandes partidos,” y por “su falta de interés por los problemas reales del ciudadano”. Comparecían ayer como parte de esta formación Beatriz Amorós, tesorera; Yolanda Taboada, secretaria de Contigo Ourense, y Juan Martín, uno de los vocales.