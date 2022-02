El Concello sigue sin presupuesto por la demora de Personal en presentar cuentas

La aprobación de los presupuestos municipales en Ourense sigue en punto muerto y el problema no es ya de tipo estrictamente político por diferencias entre los dos partidos del bipartito, sino que ha encallado en concreto en un área: la de Personal, que sigue sin presentar el informe económico.

“Llevo pidiéndolo desde el mes de julio del pasado año y no podemos negociar nada con la oposición y tratar de aprobar unos presupuestos para el Concello en tanto no estén todos los informes”, explica la concejala de Hacienda, Ana Morenza.

Si bien Morenza había señalado que son las concejalías del partido del alcalde –es decir, las de DO– las que se han retrasado en la presentación de sus cuentas y que las del PP ya “hicieron los deberes” hace tiempo, el problema no es político: “Es una demora de ese departamento de tipo técnico, y en este caso no se le puede culpar al alcalde porque me consta que él también les solicitó ese informe económico”, señala la concejala.

El bipartito había conseguido aprobar a finales de 2019 unos presupuestos para 2020, después de seis años con ellos prorrogados por diferentes vicisitudes de tipo político y administrativo, y ahora vuelve a encallar “porque sin saber todos los gastos comprometidos que hay, no podemos cuadrar las cuentas para ver que partidas nos quedan para negociar con la oposición, y el gasto del Personal suele rondar el 40% del presupuesto total”, afirma la concejala.

Si bien hay “alguna” concejalía de DO que tampoco ha pasado todavía sus propuestas, la demora de Personal es el principal escollo para que el Concello pueda iniciar la negociación de unas cuentas para aprobarlas, si ya no en tiempo, al menos en forma para 2022.