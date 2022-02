Con un profundo ejercicio de periodismo, Arturo Lezcano (Ferrol, A Coruña, 1976) documenta en ‘Madrid, 1983. Cuando todo se acelera’ (Libros del KO) la realidad de una época cuya serie de avatares marcaron los primeros pasos en democracia de una España que convivía con los atracos, el terrorismo, las reformas estructurales y las ansias de progreso tras la arrolladora victoria del PSOE en octubre de 1982.

El periodista gallego construye una crónica trepidante y muy bien documentada, que nos recuerda el escenario sociopolítico del que partimos.

–¿Cuánto trabajo periodístico hay detrás de este libro?

–Es un trabajo de tres años. Tras regresar de doce años en América Latina, una de las primeras cosas que hago es un podcast para Podium sobre la historia detrás de una tragedia aérea, la de Olafo. [El 27 de noviembre de 1983, el vuelo Avianca 011, con destino Bogotá, se estrelló en Mejorada del Campo: 181 muertos y 11 supervivientes]. Poco después, los editores de Libros del KO me propusieron escribir un libro sobre esa historia. Dije que no porque consideré que ya estaba contada, pero reparé en que de 1983 se hablaba muy poco, siempre más de 1982 como un año paradigmático por el Mundial y la victoria del PSOE. Me propusieron hacer una crónica sobre 1983 que resumiese un poco todo. Fueron tres años de trabajo, incluida la pandemia, en los que hice unas cuarenta entrevistas, muchas de ellas en off the record, con mucha documentación y, sobre todo, trabajo de campo, de contexto y de pisar la calle. Creo que el conjunto hace de este libro, que no deja de ser un reportaje o una crónica, las herramientas por las que entendemos el periodismo.

–¿Qué efectos de aquel año marcan todavía a la España actual?

–Yo era un niño en 1983 y no soy de Madrid pero, como niño de los ochenta y siempre interesado en intentar explicar el mundo que me rodeaba, mi voluntad al escribir este libro es que ‘Madrid 1983’ se podría sustituir, quitando los detalles locales, por cualquier otra ciudad y cualquier otro año de los ochenta, una década que creo que llega por lo menos hasta 1992. Fue un tiempo paradigmático en el que esta sociedad se transformó y sentó las bases de lo que hoy somos.

Creo firmemente que no solo el 1983, sino el periodo de 1983 a 1986, es un momento fundamental para lo que tenemos hoy. Supone el tránsito entre la primera Transición hacia una segunda Transición o una postransición. A partir de 1983, contado como digo en el libro desde las elecciones de 28 de octubre de 1982 hasta el 1 de junio de 1986, cuando España entra en la Comunidad Económica Europea, ocurren muchas cosas. Se juega la partida de la sociedad que hoy conocemos. En 1986, con el ingreso en la CEE y, unos meses antes en marzo, con el referéndum sobre la OTAN. Para llegar ahí todo viene de 1983: desde la política económica del PSOE con Boyer, de la que siempre se recuerda Rumasa, aunque es más significativo que lo que primero que hizo Boyer fue devaluar la peseta, hasta el inicio de los GAL, que condicionarán muchísimo la vida en España.

En 1983 también se produce un cambio real por el que se empiezan a airear un poco las estructuras de Estado y se empiezan a mover las piezas, con el intento de reunificación de la Policía, que termina en 1986, o con la reforma judicial Ledesma. El 1983 supuso la reválida de los primeros ayuntamientos del cambio y se culminó el Estado de las autonomías. Se sientan las bases de lo que hoy vivimos, para bien, para mal o para regular, cada cual que ponga el adjetivo que quiera.

–La amenaza del terrorismo, tres sucesos casi solapados que dejaron 368 muertos en veinte días, una democracia aún incipiente... ¿Cuáles crees que fueron las claves para que Madrid y España se sobrepusieran a tanta adversidad y consiguieran seguir hacia adelante?

–La sociedad iba muy rápido, por eso elegí ese subtítulo, porque realmente todo se acelera. Uno podía estar en Madrid y, a un kilómetro a la redonda, ver el problema de la droga, tener a comandos de grupos armados preparando atentados, a delincuentes entrando a robar un banco, y la música de la Movida y el rock urbano. Pasaban muchas cosas a la vez y todo iban tan rápido que si no eras quien de sobreponerte, te quedabas estancado. Me recuerda a cómo se vive en continentes como América Latina. Proveníamos de 40 años de una dictadura en la que parecía que no pasaba nada, y a partir de ahí se desata todo, ocurre de todo pero parecía que había que pasar página rápidamente. La imagen es la de una sociedad que iba a mil por hora, por unas vías y unos caminos que aún estaban un poco por apuntalar.

–¿Qué papel jugó el alcalde Tierno Galván en la gestión de aquel año tan convulso?

–Fue un contrapeso simbólico. Hay algunas biografías que no concuerdan con su gestión, diciendo que era un poco artificiosa y de golpes de efecto, sin un cambio en el fondo. Fuese por el carisma o por algo que quizá hoy en día llamarían populismo, conjugando ese amor recíproco con la juventud que le reportó tantos votos, y sumado a que además era un hombre muy respetado por el PSOE, en el que se integró con su partido PSP, fue una figura incluso un poco outsider. Era un hombre con muchas aristas que hacía ese contrapeso a una sociedad que corría mucho. Su gestión dejó un cambio profundo, por lo menos en lo simbólico, entre aquel Madrid que venía del franquismo y el de 1983 en el que hay un estallido.