Acepta una condena por abuso sexual por tocar los glúteos a una educadora en un centro de menores

Tenía 19 años y estaba interno en el centro de reforma de menores de Monteledo, durante un periodo que en su caso se extendió más allá de la mayoría de edad. El 8 de noviembre de 2020, sobre las 16.15 horas, una educadora se acercó a la habitación individual del chico para despertarlo de la siesta, con la intención de proseguir con las actividades dirigidas. Tras no conseguir que reaccionase llamándolo por su nombre desde el umbral del cuarto, la profesional se aproximó a la cama y lo tocó en el hombro para despertarlo. El encausado tocó los glúteos a la víctima.

El joven compareció este martes, por videoconferencia, en el juicio celebrado contra él en el Penal 2 de Ourense por un delito de abuso sexual. Se enfrentaba a una solicitud de la Fiscalía de un año de prisión. Decidió conformarse con una condena que deja la pena en una multa de 1.620 euros más una indemnización a la víctima de 100 euros. La defensa solicitó a la jueza que el encausado pueda pagar a plazos. El posible fraccionamiento se decidirá en la fase de ejecución de sentencia. El acusado, que ahora tiene 20 años, carecía de antecedentes penales, aunque sí le constaban tres detenciones previas a estos hechos.

El joven y su abogado expresaron su conformidad con la propuesta de pena a la baja planteada por la fiscal, ante el reconocimiento de los hechos y el acuerdo de conformidad. La jueza sustituta del Penal 2, Susana Conde, dio lectura al fallo de la condena de conformidad, que adquiere el carácter de resolución firme y zanja así la causa.

Los hechos probados son los del escrito de acusación de la Fiscalía, aceptados por el encausado como ciertos. No obstante, en la declaración que prestó en la fase de instrucción, en calidad de investigado, el joven dijo que no recordaba qué había ocurrido el día de los hechos. Indicó que se encontraba en su habitación y que estaba medicado, además de añadir que llevaba tiempo a tratamiento. Sobre el tocamiento denunciado por la víctima reiteró que no se acordaba de lo que había ocurrido.