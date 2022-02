La denunciante del caso del 10% –acudió a la vía penal en 2014– recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Ourense que absuelve al exalcalde del PP Manuel Cabezas –1995 a 2007– y al exedil de Urbanismo Ricardo Campo Labrador. Representada por la abogada Elena Díaz, la acusación popular presentará la casación antes del 7 de febrero.

Por su parte, la Fiscalía estudiará la sentencia antes de tomar una decisión, según indican fuentes del ministerio público. Con el paso anunciado por Áurea Soto la causa llegará al Supremo.

Así justifica Áurea Soto la decisión de recurrir: “Los hechos probados en la sentencia dejan claro que en Ourense no se cumplió la ley durante 12 años, y que se hurtó patrimonio público por una cuantía no menor a 1.600.000 euros. Pese a lo tortuoso de la instrucción llevada la mayor parte del tiempo por Florentino Delgado -el fiscal jefe que durante 15 años no pagó piso ni los gastos del piso, sino que se los pagaba la Xunta- está probado este hecho: el incumplimiento de la ley vigente”, sostiene la exconcejala.

Soto cita las palabras de la fiscal Carmen Eiró, en su informe: “No están todos los que son pero son todos los que están”. Según la exedil, “el juicio describe negro sobre blanco lo que era el Concello de Ourense hasta que lo paramos PSOE y BNG. Lo que nos trajo que el Concello no siguiera a las órdenes y al servicio de los mismos, a los que Jácome representa hoy, son las consecuencias por todos conocidos terminaremos el trabajo”, justifica Áurea Soto.

Cabezas: "Hablaré"

La absolución supone una buena noticia para Manuel Cabezas ocho años después de que se iniciara el procedimiento penal, y quince años después de que dejara el cargo de alcalde. Consultado este martes, de nuevo, por este periódico, el exregidor de Ourense manifestó que “me están analizando técnicamente la sentencia y estoy a la espera de que mis abogados me digan que puedo hablar. Hablaré”, anticipa.