Defender el patrimonio natural de alto valor paisajístico, proteger la flora y la fauna y reivindicar la serra do Larouco ante un proyecto eólico que se plantea hacer. Ese fue el objetivo de la concentración y movilización del colectivo Amigos do Larouco y de medio centenar de vecinos que se unieron para preservar y auxiliar uno de los montes más preciados de la provincia de Ourense y que se puede ver afectado si no lo remedian. El proyecto que se pretende hacer en la serra do Larouco pertenece a la empresa Iberdrola que piensa instalar un parque eólico, donde según el boceto, se instalarían ocho molines de 151 metros de altitud, el doble que los actuales que suman 83, y completarían la red eólica que tiene en la sierra donde ya cuenta con 49 torres. La empresa, después de una reunión con los vecinos y el alcalde de Baltar, ha dicho que “revisará” el tendido y además que propondrá “alternativas” después del revuelo causado en la comarca de A Limia y en el sur de la provincia, donde los vecinos y vecinas y los regidores se oponen a dicho proyecto.

Pese a reuniones y alegaciones presentadas contra el proyecto, los colectivos jurídicos y los vecinos, como personas físicas, se quisieron movilizar para visibilizar su descontento y malestar con el proyecto. Los vecinos y vecinas apelaron al “daño paisajístico, patrimonial, agroganero y turístico” con la construcción de este proyecto y profesionales del parapente dijeron que “el vuelo libre es incompatible en materia de seguridad con la proximidad de líneas eléctricas, el posible contacto con dichas líneas tendría consecuencias mortales para los pilotos”. La portavoz de Stop Eólicos Xurés-Celanova, Aldara Soutomanco, dice que “agradecemos a la sociedad de los concellos de las faldas de la sierra de Larouco por organizar esta marcha que pone de manifiesto que la revolución contra la invasión eólica se extiende ya por todo el país. Apoyamos desde hace meses esta lucha en Baltar y aninamos a la sociedad a organizars, un ejemplo de ello fue el de esta movilización (por ayer) que fue un éxito. Esperamos coordinarnos en más acciones para ser más y cada vez ser más fuertes”.