Las gallinas nómadas e inteligentes de A Raigada: eligen cuándo y dónde comer

Que el trabajo y las enseñanzas de los abuelos y abuelas marcan es una realidad. Marcos Núñez todavía recuerda la labor de su abuelo en el campo y con ese espíritu emprendedor puso en marcha una granja de gallinas en la localidad de A Raigada, en Manzaneda. El ourensano, dedicado al mundo de la pizarra, y su mujer pusieron “Os Chambras”, nombre de la granja, hace un año y es uno de los pocos que utiliza esta explotación en la provincia de Ourense. La principal estrategia es moverlas de sitio para que se nutran de diferentes nutrientes y además tiene un mecanismo que ellas mismas accionan para comer cereal desde un aparato.

El modelo de la granja corresponde al llamado “galiñeiros móviles”, con raza de gallinas de Mos. Marcos explica que “consiste en que son corrales que se pueden transportar, llevarlos a donde quieras. Es decir las gallinas comen hoy en un sitio y al día siguiente comen en otro sitio diferente que tenemos o en otra finca”. Están cerradas con una red y protegidas con dos perros mastines por si al zorro se le ocurre darse un paseo. El ourensano dice que “además de esas medidas, tenemos el hilo electrificado que es una forma de disuasión del zorro. Nosotros no tuvimos ningún ataque de momento y esperamos seguir así, la verdad es que estamos muy contentos con el modelo de negocio y también cómo nos está yendo”.

Su mujer colabora en las acciones agrícolas y es parte importante en la marca que han creado. Su evolución es buena y su progresión va a más. Marcos dice que “la inversión que hicimos tampoco fue mucha, más el papeleo y la burocracia que el propio gasto en material, porque ya teníamos la nave y la mano de obra la pusimos nosotros. Empezamos a vender huevos en septiembre y los gallos en Navidad, y la verdad es que nos va bien, hemos hecho balance y ha sido un año positivo. No tuvimos ninguna baja en las gallinas y con los pasos que estamos dando vemos un futuro muy bueno”.

Ellos trabajan y tienen una ayuda extra. La madre de Marcos recoge los huevos, pero son ellos los que se organizan para transportar las gallinas de un lugar a otro y las deja durante todo el día. Tienen cuatro galiñeiros móviles de los cuales se dividen en pequeños con 3 metros de largo y 1.8 de ancho y otro grande de las dimensiones como un carro de ganado. Marcos prefiere este último porque es más grande y cogen más.

Sobre la alimentación dice que “nosotros no le damos pienso, todo lo que sacamos para alimentarlas lo sacamos de la huerta y lo aprovechamos todo. Lo que sí que le damos son cereales con un sistema en el que la gallina acciona el mecanismo para que baje con su propio peso. Al principio, no saben cómo funciona pero una vez que las dejas se acostumbran con mucha facilidad”.

Y añade que “este modelo de ganadería ecológica y respetable con el medio ambiente mejora la calidad que tienen, no tienen tanta grasa y así nuestro producto se diferencia del resto, porque no queríamos hacer lo que hacen lo demás, si no que queríamos hacer algo que la gente probara y le gustará mucho”. Marcos recuerda sus inicios diciendo que “mi abuelo tenía mucho vínculo con el campo y teníamos dos naves grandes que se habían dedicado al ganado y lo teníamos todo abandonado. La verdad es que le dimos muchas vueltas, pero tanto a mi mujer como a mí nos gusta mucho el campo, por eso decidimos hacerlo, nos gusta”.

Gripe aviar y vivir en el rural

Marcos es un firme defensor del rural ourensano y dice que “vivir se puede vivir del rural y hay que luchar por el rural, porque tuvo pasado pero tiene también futuro”. Con la gripe aviar detectada en varios puntos de España dice que “hay que tener precaución, es un pequeño susto que aparece de vez en cuando. Mis gallinas comen fuera, pero si empiezan a aparecer casos cerca las meteremos en las naves que tenemos”.