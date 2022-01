Reflexiones en tiempos de adversidad

Cuando escribo estas reflexiones —que son algunas de las que cada día paso a medianoche a un grupo de familiares y amigos, a través de WhatsApp— pretendo no repetirme pero, con toda seguridad, las más de las veces solo alcanzo a ser parodia de mí mismo o redundar frases de otros autores que ya he citado tal cual o más o menos transformadas. Es algo que he de reconocer que me abruma y me frena a la hora de publicarlas en este diario, desmañadamente enlazadas, en forma de artículo. Y si esto no fuese suficiente, he de confesarles que a veces me asusta pensar que estas cosas que escribo puedan dejar huella en la mente de alguien o, lo que sería peor, que perduren escritas en algún lado y puedan influenciar a otros en la posteridad.

Además, los mensajes que pretenden llevar estas reflexiones pueden ser equivocados, sin que yo lo advierta, dado que, aunque la intención sea buena, nos cuesta reconocer nuestros propios errores y hacemos muy poco caso de nosotros mismos.

Resignación y crueldad

El escritor y médico anglo-irlandés, Oliver Goldsmith (1728-1774) escribió aproximadamente que es extraordinario ver cómo un hombre lucha contra la adversidad; pero todavía lo es más contemplar cómo otro se lanza en su ayuda. En estos muy malos tiempos que estamos pasando, a causa de la COVID- 19, no nos podemos quedar inmóviles y nuestra disposición a la ayuda debería ser total. Recordemos aquellas líneas de la novela del médico y escritor mexicano Mariano Azuela (1873-1952): Los de abajo (1916), en la que transcribía que: “si hay días que nada el pato, hay días que ni agua bebe”. Es una situación a la que, por fortuna, aún no hemos llegado en el mundo occidental, así que es necesario que en estos momentos no le demos demasiadas vueltas a desgracias ni dolores pasados y recobremos el ánimo para irnos defendiendo de las amarguras que ahora mismo aún nos ocasiona la terrible pandemia.

Y en esto y en todo, si uno solo no puede, ha de buscarse un amigo o amigos, porque es sabido que para dos o más juntos no hay obstáculo invencible, ni cuesta que no se pueda subir. Para conseguirlo hemos de tener capacidad suficiente de entusiasmo, imprescindible para superar cualquier golpe de la vida. Pero, además de contar con entusiasmo, se requiere perseverancia. Lo que el polímata florentino, Leonardo da Vinci (1452-1519) expresó así: “Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimiento, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuerte”. De otro modo y con la orientación de quien es creyente, el religioso jesuita francés, Claudio La Colombière (1641-1682) —venerado como santo por la Iglesia— escribió: “Los golpes imprevistos no permiten muchas veces que uno aproveche de ellos, a causa del abatimiento y turbación que levantan en el alma; mas tened un poquito de paciencia, y veréis cómo Dios os dispone a recibir gracias muy grandes precisamente por aquel medio. Sin tales percances tal vez no habríais sido del todo malos, pero tampoco del todo buenos”.

En cualquier caso, en la desgracia común resulta imprescindible la acción y la coordinación del gobierno. Se ha escrito de forma repetida que ningún pueblo cree en su gobierno; pero un pueblo sin gobierno, sea democrático o sea dictadura, es el desastre total. Puedes maldecir a tus gobernantes, pero no queda otra que seguirlos, mientras no sean sustituidos. El moralista y académico francés, Nicolás Chamfort (1741-1794) expuso una idea aplicable al hoy: “Los azotes físicos y las calamidades de la naturaleza humana hicieron necesaria la sociedad. La sociedad se agregó a los desastres de la naturaleza. Los inconvenientes de la sociedad hicieron necesario al Gobierno, y el Gobierno se agregó a los desastres de la sociedad. Esta es la historia de la naturaleza humana.”

La pandemia impuso todo tipo de limitaciones, lo que nos llevó a desistir de nuestros propios términos. No nos queda otra que la resignación activa. “Aprendemos sobre la resignación, no por nuestro propio sufrimiento, sino por el sufrimiento de los demás”. Es frase acuñada por el escritor británico William Somerset Maugham (1874-1865) que, en el momento actual, cobra plena validez. Con distinto enfoque, en la película Big Fish, el personaje Edward Bloom dice: “Hay momentos en los que un hombre tiene que luchar, y hay momentos en los que debe aceptar que ha perdido su destino, que el barco ha zarpado, que solo un iluso seguiría insistiendo”. El escritor y orador motivacional estadounidense Leo Buscaglia (1924-1998) lo afirmó de otra manera, aunque bien práctica: “Aprenda a doblarse, es mejor que quebrarse”

Lo terrible es cuando la crueldad de los hombres es tan grande que no basta con que hagan sufrir a otros sino que se llega a convertir el sufrimiento en un espectáculo. Paradójicamente sería peor aquello que expuso el galardonado actor canadiense Christopher Plummer (1929-2021): “Imagínese que de repente se enterara de que la gente, los lugares y los momentos más importantes para usted, no desaparecieron, no se murieron; sino peor, nunca existieron”.

Separación, ausencia

El confinamiento antes y las medidas de prevención o cuarentenas ahora, nos han separado a muchos; sin embargo, en cierto modo estuvimos más cerca porque, al extrañarlas más, se piensa más en las personas que se alejan. Fueron y son tiempos en los si no notamos la ausencia es porque en ningún momento hubo ni hay olvido. Creo que incluso se ha acentuado el recuerdo. Uno no está sólo cuando no tiene nadie a su lado sino cuando le olvidan las personas que quiere. Por el contrario, también es bien cierto que es mucho mejor estar solo que estar acompañado de hombres o mujeres a las que no sientes o, lo que es peor, que estás deseando que se marchen. En momentos determinados de la vida tenemos que recrearnos en la soledad y la nostalgia, haciendo contemporáneos algunos de esos instantes pasados en que fuimos muy felices.

Cambios, miedo y conciencia

Cualquiera —pero cualquiera, insisto— tiene capacidad de transformarse a sí mismo. Y ha de hacerlo para adaptarse a las situaciones lo que, en definitiva, es la definición de la inteligencia.

Cada día que nos levantamos, cambiamos, y si no cambiamos poca cosa somos. La vida es cambio constante, cambiamos por un encuentro, cambiamos por alguien... El gran novelista ruso León Tolstoi (1828-1910) escribió: “No hay situación a la que el hombre no se acostumbre, especialmente si todos los que le rodean la soportan como él”. Parece que contemplaba la situación epidémica de hoy.

La pandemia nos ha obligado a cambios más profundos, pero en cualquier caso no ha dejado de ser un cambio más. En momentos determinados sufrimos un impulso, por cualquier hecho positivo o negativo, que transforma en algo nuestra manera estar y ser. Ha sido un período en los que algunos hemos tenido más tiempo para pensar, unos pensamientos han sido buenos y otros malos. De estos últimos no somos responsables, pero sí de convertirlos, o no, en acciones. De los cientos de pensamientos diarios, unos se llevan a cabo y los otros simplemente se dejan pasar. Mas mientras pensamos en una y en otra cosa, no hemos de dejarnos arrastrar por lo malo, sino rebuscar dentro de nosotros mismos, pues es bien seguro que hay un montón de cosas buenas en nuestra memoria. Al levantarnos cada día, procuremos, de la manera que sea, salir algo de la rutina; innovar, vaya. De no hacerlo vamos a oler a cadáver. Si quieres lograr algo no aguardes nada de la casualidad. Dicen que hay dos tipos de personas: los que viven la vida y los que observan cómo la viven los demás.

Atravesamos tiempos difíciles por todo lo que conlleva esta terrible pandemia, por lo que hemos de centrar todas nuestras preocupaciones en lo que está sucediendo ahora. Pero de ninguna manera nos podemos llevar por los fantasmas del miedo; ¿no os ha pasado alguna vez que, sin saber el porqué, tembláis y no es ni de frío ni de miedo? Se ha escrito que los árboles muy altos tiemblan en la noche y no son débiles en absoluto. Pensemos que: “No hay más realidad que la imagen ni más vida que la conciencia”. Son sabias palabras de Azorín (1873-1967). Una buena conciencia es aquella que está arrepentida de lo mal hecho y ahora ocupada de lo que tiene que hacer; desde luego la que no es buena es la conciencia vacía, la del que nada ha hecho ni pretende hacer. Decimos con demasiada frecuencia lo de “a ver si tenemos suerte”; el destino hay que construirlo día a día y no esperar nada del azar. A todos nos pasa una cosa, en un momento determinado, que nos llena de preocupaciones y de dudas; no obstante, al día siguiente dudas de esas dudas.

Siempre nos queda la esperanza, que es más que una frase, es verdadero anticipo de felicidad. No hay que perder la esperanza pero hay que ayudarla con acciones.