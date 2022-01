La granja educativa agroganadera de O Rexo, en Allariz, la única explotación con producción de leche de oveja en Galicia y que elabora el único queso gallego de este mamífero, vive este año una campaña normal en cuanto a nacimientos de corderos, pero alta en ovejas paridas y muy elevada en producción de leche. A estas alturas ya han parido 215, con un total de 260 corderos. Quedan por dar a luz alrededor de 30 ovejas.

Esta explotación podría registrar este año un récord de producción de leche y quesos. Cada oveja en ordeño –hay unas 187– está dando 0,7 litros dos veces al día, “lo que está muy bien para una ovina raza Latxa. No se llegó aún al pico de producción que será en marzo”, apunta Carlos Estévez, coordinador de O Rexo. En cambio, en cuanto nacimientos de corderos se presenta una campaña normal. Esta vez la mayoría de las ovejas ha tenido una cría, pero ha habido años de incluso dos o tres.

Baja mortandad en los partos

En los partos de las ovejas, como en todas las especies, suele haber mortandad, pero es baja: no llega al 3 o 4%. De hecho, de las 215 solo fallecieron 8 o 9. A las que tienen mucha edad no se les fuerza a producir leche o a procrear, y se destinan al rebaño de “desvieje” en otras explotaciones, para hacer trabajos de desbroce y para que tengan una segunda vida útil. De los 260 corderos nacidos 60 se dedican a la recría “para que no nos quedemos sin rebaño en el caso de alguna enfermedad masiva o el ataque de lobos”. El resto, para la venta.