El Concello de Ourense en la última junta de gobierno, celebrado este pasado jueves, aprobó dos licencias urbanísticas para la ejecución de dos edificios, con lo que la oferta inmobiliaria de obra nueva de la ciudad aumentará a pesar de la falta de regulación urbanística.

El gobierno local dio luz verde el pasado año a un proyecto de urbanización en As Lagoas y ahora lo hace con la ejecución de un edificio en la calle Río Mao en los números 17 a 19 donde están proyectadas 24 viviendas y otro edificio en la calle Celso Emilio Ferreiro donde se harán un total de 40 viviendas.

Estos proyectos, que todavía no se empezaron, ya no contarán para la oferta inmobiliaria de este año pero se sumarán a la de los años próximos si la crisis de los suministros no la impide y no estalla otra crisis de la construcción como en el año 2011. Entre los proyectos aprobados y los que se están ejecutando la ciudad de Ourense cuenta con una oferta inmobiliaria que suma más de 40 pisos en el centro de Ourense y más de 160 en los diferentes barrios de la ciudad. Precisamente, las obras nuevas que se están ejecutando en el centro de la ciudad como son un edificio en la Calle Paseo, otro en Alejandro Outeiriño y otro en Progreso suman más de 80 pisos de rehabilitados que tienen proyectos de modernización y cuentan todavía con opciones de compra.

A estos otros, hay que sumarle el reciente levantamiento del edificio de O Polvorín en el que están estipuladas 100 viviendas que hacen rejuvenecer al barrio y dotarlo de servicios que ante no había como un parking, un establecimiento hostelero o un futuro supermercado. Los proyectos que se están ejecutando están pensados para que acaben este año y formar parte de la oferta inmobiliaria para interesados en viviendas de dos o tres dormitorios en barrios residenciales o de pisos de lujo en el centro de la ciudad. A pesar de ordenación urbana actualizada, la inversión privada estructura una oferta a base de rehabilitación y modernización de edificios antiguos.

Una rehabilitación de lujo de un edificio catalogado de 1890 - Calle Alejandro Outeiriño

La arquitecta María del Carmen Rivero fue la encargada de proyectar la rehabilitar uno de los edificios del corazón de la capital en la calle Alejandro Outeiriño, entre la calle Paseo y la del Progreso. Un proyecto constructivo que tiene como promotor a la empresa Triple S 1900 y en las labores de construcción a la sociedad ourensana Alea SL.

La rehabilitación del edificio proyecta 16 viviendas en pleno centro de la ciudad con sótanos que sin duda darán más vida a la calle y serán una de las ofertas inmobiliarias más esperadas. La arquitecta señala que “son viviendas de lujo con dos o tres dormitorios y tienen plaza de garaje”. El proyecto estipulado tuvo que adaptarse a las especificidades de Patrimonio ya que el edificio de 1890 está catalogado y tiene protección patrimonial. Además, señala que “tuvimos que conservar la fachada y una traza que ya tenía”. Admite que fue complicado, pero se espera terminar en este próximo verano.

Últimas oportunidades en una obra en la que está casi todo vendido - Calle Progreso

En plena plaza de Concepción Arenal, se están reanudando las obras de un edificio que lleva tiempo parado, con la estructura levantada y todas las actuaciones interiores del inmueble por terminar.

Las nuevas estimaciones es que en un periodo corto de tiempo se finalice la ejecución de las obras y se ponga a disposición una veintena de viviendas que la mayoría ya tienen comprador o propietario. Según pudo saber FARO, restan pocos pisos que no tengan un preacuerdo firmado y sin duda que será una de las oportunidades a valorar de cara al próximo año.

Según el proyecto, las viviendas tendrían diferentes superficies, yendo desde los 60 metros cuadrados a los más de 150 y contarían también con garajes. Además, el edificio cuenta con bajos comerciales al nivel del suelo que sin duda serán de atractivo para emprendedores y negocios que se instalan en la calle Progreso, cerca del colegio de Salesianos, ya que la zona tiene un gran movimiento de transeúntes.

Cinco pisos de 130 metros cuadrados en la milla de oro ourensana - Calle Paseo

En el número 4 de la calle Paseo, se están ejecutando las obras por parte la constructora Marcelino Fernández e Hijos para la rehabilitación de una edificio que tendrá cinco viviendas de una superficie de 130 metros cuadrados. El proyecto constructivo es de los arquitectos Alberto de Paula y Aurelio Outeirño que idearon una reforma para un inmueble que data de 1910. En las tares de ejecución también se implica el promotor y aparejador Pablo Fernández Añel.

Las obras ya han empezado hace medio año y la previsión es que en la Navidad de 2022 la construcción esté en perfecto estado para su uso. El arquitecto Alberto de Paula dice que “queremos “una edificación que siga la línea de cornisa del edificio lindante más bajo, el de la farmacia, ocultando la medianera y recuperando los huecos tradicionales que habían sido adulterados en la fachada de la planta baja. Esta actuación engloba otra de limpieza, la eliminación de todas las construcciones que existían hacia el patio interior de manzana, ayudando a crear un espacio más ordenado”.

Un barrio de casas unifamiliares que rejuvenece con obra nueva - O Polvorín

O Polvorín gana más vitalidad a medida que pasan los años y los inversores privados proyectan la “Urbanización Polvorín” donde ya se ha ejecutado un bloque de más de 80 viviendas y se está en la construcción de otro de 100 viviendas por parte de la empresa carballiñesa Oreco Balgón, en un proyecto que fue definido por Nicanor Cid Lama y Carlos Guede Barril. Además como promotor está la empresa promociones y obras Betán, S.L, que no quiso dar información sobre el segundo edificio de los cuatro proyectados.

A pesar de ello, la oferta inmobiliaria de la zona aumenta con la ejecución de estas 100 viviendas que tienen entre 2 y 3 dormitorios, cuentan con sótano y garaje, además de bajos comerciales. La fecha de ejecución es de dos años, pero ha habido incidencias que han hecho que la obra se dilatara, pero los nueve pisos ya están levantados y entran en la recta final para su finalización.