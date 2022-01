El mar de coches que no contamina

Cuando Antonio y Manuel Gómez Alén abrieron en 1985 su primer desguace en el barrio ourensano de O Vinteún, “empezamos al día, sin tener nada, fuimos poco a poco invirtiendo, comprando cachiño a cachiño, y aquí nos tienes”, dice Antonio desde la altura de un almacén de varios pisos en el que se apilan varios miles de puertas y capós.

Desde lo alto se divisa un mar de automóviles a izquierda y derecha, unos 4.000, en un recinto de 40.000 metros cuadrados en Gustei (Coles), próximo a la carretera nacional N-525. Son un centro autorizado de tratamiento de vehículos, uno de los más grandes de Galicia, con servicio de tasación, recogida, baja y recambios.

"Toda baja definitiva pasa por el desguace, para garantizar la descontaminación y el tratamiento de los vehículos. Se han evitado abandonos de vehículos" David Llorente - Jefe provincial de la DGT

Los desguaces –17 en la provincia de Ourense, según la Xunta– tramitan las bajas de los automóviles y se encargan de la retirada segura de los componentes. Las imágenes de vehículos abandonados, con el riesgo que suponen para el medio ambiente, han quedado en el pasado.

“Ahora toda baja definitiva pasa por el desguace, para garantizar la descontaminación y el tratamiento de los vehículos. En la DGT, presencialmente solo damos bajas definitivas en casos tasados. Con los CAT (centros autorizados de tratamiento, desguaces autorizados) se han evitado abandonos de vehículos. Es bueno para el medio ambiente y el trámite de entrega de vehículo al CAT es gratuito. A la DGT nos vuelcan telemáticamente las bajas en el registro de vehículos”, explica el responsable provincial de la Dirección General de Tráfico, David Llorente.

“Ahora es muy raro ver un coche abandonado en la calle. Una vez que llega al fin de la vida útil, se lleva al desguace” Antonio Gómez Alén - Socio fundador de Desguaces Gómez Alén

Cuando llega el particular con un automóvil que quiere retirar –la tramitación de la baja no tiene coste para el cliente–, “en primer lugar se hace una valoración económica y se le paga una cantidad mayor o inferior, depende del coche. Es muy raro el caso en el que el propietario no se lleva dinero, solo cuando el vehículo no vale para nada. Después se comprueba si los motores valen y descontaminamos: retiramos el gas del aire acondicionado, el combustible y los líquidos contaminantes, como el de los frenos o el anticongelante. También quitamos los neumáticos”, explica Antonio Gómez Alén. “Ahora es muy raro ver un coche abandonado en la calle. Una vez que llega al fin de la vida útil, se lleva al desguace”, añade.

Distintas empresas de gestión de residuos acuden a por los componentes tóxicos. Los neumáticos son reciclados, los motores que no se venden terminan en chatarra –antes se les retira el filtro de aceite–, y se recogen los líquidos contaminantes, los absorbentes y los aceites. Los gases del aire acondicionado se acumulan y retiran en bombonas.

Los centros autorizados solo tramitan la baja del vehículo al propietario que acude con la documentación del coche y su DNI. “Comprobamos que coincida el número de chasis y las matrículas, pasan por la oficina y se les da la baja. Nosotros ya informamos a Tráfico, y del recibo del ayuntamiento del impuesto de circulación ya quedan exentos desde el momento de la baja”, explica Antonio.

Una vez descontaminados, los vehículos no pueden estar más de dos años en el centro autorizado. Pasado ese plazo, una prensa empaqueta hasta dos y tres turismos a la vez en un cubo de chatarra. El desguace es, además, un lugar en el que poder reponer alguna pieza o elemento del vehículo que falta. Las unidades son incontables en Gómez Alén, son varios miles.

“Un espejo manual puede costar unos 15 euros, un elevalunas en torno a 25 o 30... En los coches actuales el material es más caro”

“Prácticamente hay de todo de lo que lleva un coche, de todas las marcas. Hay muchas piezas que no se sacan porque están repetidas o no tienen salida”. Los particulares acuden a por detalles, como retrovisores, elevalunas, limpiaparabrisas... La búsqueda de un motor o de un cambio de marchas determinados suele correr a cargo de los talleres.

“Tenemos un servicio de envío diario a Ourense, mientras que para fuera lo remitimos en una empresa de transporte”, indica Gómez Alén. El precio de los recambios es variado: “Un espejo manual puede costar unos 15 euros, un elevalunas en torno a 25 o 30... En los coches actuales el material es más caro”.

Dos grúas de gran tonelaje –levantan hasta 13.000 kilos– facilitan el acceso a alguno de los miles de vehículos que llenan el recinto. Es viernes a mediodía y el ir y venir de clientes no se detiene.

El negocio que Antonio y Manuel iniciaron desde cero en 1985 acoge en 2022 a dos hijos y a dos hijas –una de ellas, en cuanto termine los estudios– de cada uno de los hermanos. La plantilla es de 23 trabajadores, dos más a partir del 1 de febrero. La segunda generación de los Gómez Alén dará el relevo.