El Anpa y la representación del alumnado del Conservatorio de Música de Ourense (CMUS) denuncian que “la indiferencia o ineficacia” por parte de la Consellería de Educación está perjudicando a los estudiantes, por la pérdida de tiempo lectivo, debido a las bajas de profesorado, que a veces no se cubren si son cortas o “tardan lo incomprensible” en paliarse con profesorado sustituto”, al no ser ágiles los llamamientos de personal, al no estar actualizadas las listas, o al rechazar los sustitutos la plaza ofertada, entre otros motivos.

Instan a la Xunta de Galicia a que adopte “propuestas y medios”, además de que se preocupe por actualizar las listas. “Las consecuencias siempre termina por asumirlas el alumnado”, denuncian. “Lo fundamental es recibir una enseñanza musical de calidad, para eso se matriculan se esfuerzan y renuncian a muchas otras cosas de su vida”, recuerdan.