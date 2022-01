El próximo 1 de febrero se cumplirán dos años desde Reino Unido se marchará de la Unión Europea, después de que sus ciudadanos ratificaran esa salida mediante un referéndum. Los ourensanos que se instalaron durante años en el país, ahora cada vez son menos, y la llegada de oriundos desde la provincia se ve más mermada. Uno de los que todavía permanece en Londres es Antón Fernández. El ourensano es profesor asistente de Educación Física en un centro educativo londinense y explica que “desde la salida del Brexit se ha vivido con normalidad, la verdad es que en la vida diaria, en el día a día, no ha cambiado nada, al menos, personalmente a mí. Mi vida laboral sigue siendo la misma y con la misma rutina”.

Y añade que “sí que es cierto que se ve una menor llegada del número de extranjeros a la ciudad, eso se puede comprobar y sí que se nota”.

Las relaciones comerciales de Reino Unido con Europa es otro de los puntos en los que el Brexit ha influido para la llegada de mercancía y productos europeos a las redes de abastecimiento del país. A este respecto, Antón dice que “en los supermercados faltan algunos productos, pero no hay esa escasez de stock que se decía que iba a haber en un principio. Lo notas en algunas cosas, pero no es nada importantísimo sin el que no se pueda vivir”.

Fruto de esa salida y de esas nuevas políticas comerciales, los precios de algunos productos han crecido y Antón pone como ejemplo el precio de la cerveza: “Sí que se nota en que la cerveza ha subido, pero también otros, eso, a la hora de ir a comprar lo notas”. Pero también añade que “aquí cada año los salarios van subiendo un poco más, entonces eso es una cosa buena, sabes que siempre van a más”.

El Brexit no ha afectado a las retribuciones del ourensano, ni tampoco en el día a día de su trabajo, pero sí que nota más trabas burocráticas y permisos administrativos para la llegada de españoles. El ourensano explica que “nosotros en el centro donde trabajo estábamos preparando la llegada de estudiantes Erasmus y sí que han tenido problemas, principalmente burocráticos para poder venir a hacer prácticas. De los cinco que iban a venir en un principio, solamente vendrán dos. En ese sentido sí que supone un handicap, hay más trabas que antes para la llegada de extranjeros”.

En el círculo de amistades del ourensanos, muchos se han vuelto para España u a otros lugares, pero no se atreve a vincularlo con la salida de la UE: “La verdad es que no sé si fue directamente por el Brexit, por oportunidades laborales o por volver a casa, pero lo cierto es que sí que se ha ido bastante gente en estos dos últimos años”.

Apoyo en el trabajo y pasaporte para viajar

El ourensano afirma que “en el trabajo siempre me han apoyado en relación a mi identidad como ciudadano español, nunca me han dicho nada por ser extranjero y no ha habido ningún mal comentario. Todo lo contrario, aprecian que se puedan dar clases en español y que haya ese intercambio de culturales. Me siento muy apoyado”.

Otro de los cambios es en el mundo de la enfermería. Lo aprecia porque “mi pareja es enfermera y antes le contaban los puntos que aquí hacía para el Sergas u otro sistema sanitario español, ahora ya no le computan”. Y también en que “para viajar ya no lo puedes hacer con el DNI, tienes que tener el pasaporte”. La vida sin el Brexit a con él, no le ha cambiado, pero muchos otros se han tenido que ir.