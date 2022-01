Colectivos de deportistas amantes de la nieve y el PSOE criticaron y preguntaron al gobierno provincial por qué no se pusieron en funcionamiento los cañones de innivación, que crean nieve de forma artificial, durante el mes de enero. Estos defienden que con datos analizados de los minutales desde que empezó el anticiclón el 10 de enero, se habrían dado las condiciones necesarias e idóneas para activar los cañones y producir nieve. En concreto dicen que “tanto la temperatura como la humedad relativa que había en momentos, hacía que la temperatura de bulbo húmedo inferior fuera a -3ºC y por ello según nuestras estimaciones se podría haber hecho o producido nieve durante 102 horas”. Desde el seno socialista preguntaron por esta cuestión a la presidencia de la Diputación aludiendo que se publicitaron los cañones de innivación y haciendo hincapié en todas las inversiones y gastos que se han producido en la Estación. Y añadieron que “se dijo que el sistema garantizaría nieve más de 100 días en Manzaneda o por ejemplo que con 60 horas de innivación, se tendrán 50 centímetros de nieve, más que suficientes para esquiar en Manzaneda”.

Respuesta de Artabria

El presidente provincial, Manuel Baltar, leyó un informe que le facilitó la empresa concesionaria de las instalaciones, Artabria desde el año 2021, señalando que lo afirmado por los deportistas y socialistas no era del todo cierto. Manuel Baltar leyó que “las condiciones meteorológicas que se establecen en ese supuesto son genéricas y marcan el punto más alto de la estación, pero cada cañón tiene su propia medición de vulbo y por las características de cada uno no se ha podido crear nieve. Por las bajas temperaturas sí que habría sido posible, por la humedad que había no era posible. Estudiando las condiciones se podría haber creado nieve en seis horas no seguidas y no se produciría en óptimas condiciones. No tendríamos suficiente espesor para abrirlas”. Y añadió que “el sistema está completamente operativo y las balsas de aguas llenas, para cuando se pueda innivar”.