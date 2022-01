El regidor ourensano, Pérez Jácome, volvió a meterse con las asociaciones vecinales y no es la primera vez. En esta ocasión señaló que “decir que las asociaciones de vecinos representan a los vecinos fielmente, es como decir que los medios de comunicación transmiten la información verazmente”. Unas palabras que llegaron hasta las diferentes asociaciones vecinales, que algunas optaron por no alimentar más la polémica diciendo que “no queremos entrarle a su juego es lo que quiere, pero siempre está igual”. Otras sí que contestan, como por ejemplo, el caso de la Asociación Vecinal de Seixalbo, donde dicen que “con 861 habitantes tenemos 425 personas asociadas, es decir, que la práctica totalidad de las familias pertenecen a la asociación. La junta directiva fue elegida por el 65% de los socios y socias con el 100% de los votos emitidos. El alcalde del Concello de Ourense fue elegido por el 21% de los votos emitidos, como la tercera fuerza, y todavía así, merece nuestro respecto institucional. Las asociaciones vecinales representamos a quien representamos y también merecemos ese respeto que no nos tiene el alcalde de Ourense”. Y otras asociaciones critican los continuos ataques a los colectivos vecinales por parte de regidor ourensano aludiendo que “habla siempre de representatividad cuando él, fue la tercera fuerza de la ciudad y ahora es alcalde, pone en duda nuestra legitimidad y la suya propia no”. Y añaden que “la ciudad es un caos y no tiene vergüenza al decir eso, estaremos pendientes por si tenemos que tomar alguna otra actuación”. Los comentarios del regidor sobre las asociaciones siguen generando enfrentamientos y unos optan por “pasar de él” y otros por “pedir respeto”.