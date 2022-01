Viana, Vilariño y Manzaneda quieren unificar sus actividades de Entroido

Los concellos de Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Manzaneda, a diferencia de los que integran el “triángulo mágico” (Verín, Xinzo y Laza), no han tomado aun una decisión sobre cómo celebrarán su Entroido. Lo harán hoy a las 11.00 horas en una reunión en Vilariño, tras conocerse el protocolo de la Xunta que regirá la celebración de este año.

Viana y Vilariño fueron invitados a participar este martes en la reunión convocada por los integrantes del “triángulo mágico”, para unificar criterios en sus celebraciones, y aunque asistieron prefirieron esperar y tomar decisiones acorde a sus características, ya que consideran que sus entroidos tienen características diferentes.

Así, en Viana su alcalde, Andrés Montesinos, apunta que “nos invitaron y fuimos, pero nuestros Entroidos no tienen nada que ver con los de Verín y Xinzo”. La actividad fuerte es la fiesta gastronómica de la Androlla, que “igual no se puede hacer pero hasta conocer lo que diga la Xunta no descartamos nada”. A mayores, hay foliones y bombos.

En el caso de Vilariño, su alcaldesa, Melisa Macía, apunta que las actividades fuertes son la fiesta del cabrito, el domingo, que no se celebrará, y el desfile ese mismo día. El martes es la quema del Lardeiro y el gran desfile, pero quedan a la espera de la reunión de hoy ya que dice son actividades que se celebran igual en los tres concellos, por lo que se espera a ver lo que ordena el comité clínico para tomar una decisión en la reunión.Y “cada aldea tiene sus rutinas, lo celebra a su manera, pero ahí ya no nos metemos”. Explica Macía que se desmarcaron de lo acordado por los concellos del “triángulo mágico” ya que “nosotros somos entroidos rurales, y ellos son villas grandes, y no tiene mucho que ver”.

En Manzaneda lo más fuerte es el desfile, y la visita de los foliones de unos pueblos a otros. Su alcalde, Amable Fernández, espera a la reunión de hoy para decidir qué se elimina o no de la programación tradicional de esta fiesta.

Mascarilla obligatoria y prohibido fumar

El tan esperado protocolo de la Xunta, que elaboró la Dirección Xeral de Saúde Pública con el fin de que el Entroido se disfrute de una forma segura y minimizar el riesgo de contagios, ordena que todos los concellos deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el uso correcto de los espacios en los que se desarrollarán los desfiles, exhibiciones musicales y bailes itinerantes. Se deberán respetar la distancia de seguridad entre personas y el uso de las mascarillas en todo momento, tanto participantes como el público. A mayores, se prohibe fumar, incluso cigarrillos electrónicos, en el espacio público, y respecto a la obligación de presentar los certificados COVID regirá la normativa vigente en el momento de la celebración.