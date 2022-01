Nova: un estrella Michelin que se lleva ahora el “premio del público”

Dani Guzmán y Julio Sotomayor, los poetas de la cocina de autor pero sin perder la esencia de las raíces, han sumado a su estrella Michelin un nuevo reconocimiento: estar en el noveno puesto del ranking de 100 restaurantes favoritos de The Fork, la plataforma líder de reservas en Europa, con 60.000 restaurantes. Se trata de un ranking de referencia en el sector gastronómico que eligen los propios comensales, quienes disfrutan y comparten su experiencia en la app The Fork.

“¿Qué me dices? Aún no lo sabíamos, es una alegría. Además en la pasada edición quedamos en el puesto 72”, celebra Dani Guzmán al otro lado del teléfono. “Esto supone un enorme orgullo pues, si hacemos un símil con los premios de cine, es fantástico que coincidan el premio del jurado, que serían las estrellas Michelin, con el premio del público, que es el que dan los clientes en The Fork”, afirma.

A mediodía de ayer, ambos, Daniel y Julio, estaban ya entre fogones preparando los menús de invierno, que en esta época tienen la seña de identidad del “humo”, afirman. “Los menús del frío, para los que ya están colgados el salmón y jamón de pato ahumados, y platos como los chorizos de cebolla ahumados como antaño, con parmentier, patata, huevo a baja temperatura y grelos. Todo con embutidos ahumados como antes, por un ahumador que es ya la tercera generación de la familia en esta tarea”, explica Dani Guzmán.

Reconocen que dentro de sus menús “efímeros”, que se centran en productos distintos según la temporada, probar estos platos es “como la magdalena de Proust, pues traslada a los más mayores a aquella cocina del rural que recuerdan, y a los jóvenes sin contacto con el rural le descubren cómo era esa cocina”, explica el chef.

Emocionados ambos por este nuevo reconocimiento a su cocina, el de los clientes de la plataforma internacional The Fork, aseguran que “este premio es un aliciente porque, si bien es cierto que tenemos listas de espera los fines de semana para conseguir mesa en el restaurante con un aforo máximo de 26 a 28 personas –COVID aparte–, hubo días en los que había más trabajadores que clientes en la sala, pues somos once, y hemos mantenido en estos largos meses de incertidumbre con cierres y aperturas a toda la plantilla en un gran esfuerzo empresarial”, explican con satisfacción por el premio.

“Se agradece, porque son los clientes los que pagan las once nóminas”

En esta “montaña rusa” que ha supuesto el Blue Monday, pandemia, cuesta de enero, volver abrir y cerrar, este reconocimiento “se agradece especialmente porque es el de los clientes, y son ellos los que pagan las once nóminas que tenemos”, indican Daniel y Julio Sotomayor, que posaban ayer antes de iniciar el servicio de mediodía, junto a ese equipo del que se sienten orgullosos.

Otros restaurantes de Galicia que han logrado destacar dentro del top 100, que eligen con sus comentarios los clientes de esta plataforma de reserva The Fork, son Auga e Sal, en Santiago de Compostela, en el puesto 18; Yayo Daporta, de Cambados, en el puesto 34; URO Rest & Club de A Coruña en el puesto 90, y además otro ourensano, Miguel González, en Pereiro de Aguiar, con el puesto 91.