Villarino revalida su liderazgo en el PSOE de Ourense al obtener el 57% de los votos

Rafael Villarino revalidó anoche su cargo como secretario provincial del PSdeG-PSOE de Ourense en unas primarias en las que obtuvo el 57% de los votos, al conseguir 709 apoyos de la militancia en la provincia, frente a los 516 votos de su oponente, el alcalde de O Barco, Alfredo García.

Las urnas se cerraron en las 22 agrupaciones del partido en la provincia a las 20.00 horas, con una alta participación de la militancia, y daban a Rafael Villarino una mayoría incontestable, incluso en la agrupación del partido en la capital, la que se veía como su “punto flaco”, pero en la que, finalmente, obtuvo también un alto porcentaje de apoyos, que se traducen en 330 votos, frente a los 240 de Alfredo García.

En total, se emitieron 1.239 votos, lo que supuso casi un 80% de participación de la militancia, en un reñido proceso de primarias, que representaba también la toma de fuerza de las dos principales familias del PSOE en la provincia, el sector que representa el actual secretario provincial, y el de sus oponentes, algunos de ellos compañeros del grupo municipal en el Concello, y que se postularon abiertamente durante la campaña de primarias con la candidatura rival de Alfredo García.

Por agrupaciones, junto con esa victoria en la ciudad, que algunos veían como el bastión de votos de los críticos de Villarino, el secretario reelecto obtenía el más alto porcentaje de adhesiones en las mesas de Barbadás, con el 85% de los votos, así como en las dos de Ourense con el 63 y el 57% de los votos, respectivamente. También en Xinzo de Limia la militancia lo apoyó con un 57% de los apoyos a favor de Villarino.

Alfredo García, por su parte, conseguía arrebatar la mayoría de escrutinios a Villarino en la comarca de Valdeorras, el feudo del alcalde, donde obtuvo el 93% de apoyos de la militancia y en A Rúa, donde conseguía un cien por cien de los apoyos de la militancia socialista.

También superó Alfredo García al candidato ganador en mesas como las de Bande, Carballeda de Avia, Pobra de Trives o Viana do Bolo. No fue suficiente para superar ese 42 por ciento de adhesiones de la militancia, lo que con casi toda probabilidad, colocará ya a Rafael Villarino como candidato de nuevo a la Alcaldía de Ourense en las próximas elecciones municipales, pues ese era uno de los objetivos que ambas facciones mantenían detrás de este proceso de primarias. El sector perdedor apostaba claramente por sustituirle, y Villarino siempre defendió que no había razones para cambiar el candidato más votado en 2019, él mismo.