Un escalador tuvo que ser evacuado en la tarde de ayer del Parque do Xurés, tras sufrir una caída de altura, que le dejó postrado en un lugar de difícil acceso, y le ocasionó un fuerte golpe en la cabeza y algunas fracturas. Los servicios de emergencia del 112 recibieron pasadas las 16.30 horas de ayer, una llamada del propio escalador, en la que informaba de que se encontraba herido, tras caer al vacío, cuando practicaba la escalada en el coto de As Gralleiras, en el Parque do Xurés, en el Concello de Muíños.

La víctima solicitó personalmente a través de su teléfono móvil asistencia médica urgente, e informo de la dificultad para acceder al lugar. Desde el Centro Integrado de Atención Emergencias 112 Galicia, se puso en marcha un operativo, que contó con la intervención de los profesionales sanitarios, del GES de Muíños, Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil de la localidad. Tuvieron que trasladar al herido un kilómetro a pie, al no entrar hasta el lugar la ambulancia. Los equipos de intervención confirmaron al 112 Galicia que el hombre presentaba varias fracturas y que procedían su evacuación hasta Portela de Pitões, también en el Parque de Xurés , pero en territorio portugués, donde los esperaba una ambulancia para el trasladado del herido al centro hospitalario de referencia.