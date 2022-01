“Nos dicen que llevamos a nuestros hijos contagiados a casa de sus abuelos”

La hija pequeña de Marta, 6 años, dio positivo hace unos días y todavía está en casa. El hijo mayor de Carlos tiene 8 años y también está casa, por dar positivo el pasado martes. Ambos progenitores critican la gestión de los rastreadores y el protocolo COVID marcado ya que perjudica la conciliación de los menores en casos de contraer el virus.

Marta señala que “cuando me llamaron los rastreadores no fueron precisamente amables. Les conté que mi hija pequeña había dado positivo y que ni yo ni mi marido habíamos dado síntomas, por lo que estábamos bien. Y me contestaron que la niña debía estar aislada en una habitación ella sola o que si no podía atenderla la llevará con mis familiares y la verdad me sorprendió esa contestación, no me la esperaba”. Carlos padeció una situación similar. El ourensano explica que “mi trabajo no me permite teletrabajar y mi mujer tampoco tiene opción para hacerlo y los rastreadores nos dicen que tenemos que dejar a nuestro hijo solo apartado, pero ¿en qué cabeza cabe?”.

Marta y Carlos ejemplifican los problemas de la conciliación cuando los menores dan positivo y la falta de un regulación acorde al escenario que viven familias con menores. Carlos indice que “no es de recibo que te obliguen a cogerte una baja porque mi hijo acaba de dar positivo, es algo que no entra en la cabeza. Mi hijo con COVID y yo si estoy vacunado tengo que ir a trabajar, sin saber si lo estoy incubando o no. Y además, el principal problema, radica en que mi hijo, supuestamente, se tiene que quedar solo en casa. ¿Un niño de 8 años, solo en casa? De verdad, es algo que no se entiende”.

Marta va más allá diciendo que “a mí me dijeron que si tenía un abuelo o una abuela, que la llevara junto ellos, pero en qué cabeza cabal cabe decir ese tipo de cosas. Cómo le voy a llevar a mi hija, positiva en COVID, a mis padres o suegros cuando son personas mayores”.

En este escenario de transmisión descontrolada, son muchos los progenitores que están en este tipo de situaciones donde se ven en la disyuntiva de conciliar con sus menores e ir a trabajar y donde, aquellos que no pueden teletrabajar, se ven obligados a coger una baja laboral o días de asuntos propios con el fin de cuidar a sus descendientes. Marta dice que “no somos los únicos a los que le pasa esto, muchos de los padres y madres están en la misma situación”.

Carlos reitera el mensaje, que “en nuestro entorno hay padres que están igual y no es de recibo que pase esto, tiene que haber una serie de medidas que regulen estos escenarios y que no pasen estas cosas”

Nueve positivos en UCI y dos muertes en Ourense

El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras registró dos muertes en las últimas dos jornadas que incrementan los fallecimientos a 487. En concreto, se trataba de una mujer de 89 años que murió en el hospital ourensano el pasado 19 de enero y otra mujer de 87 que lo hizo en la residencia de San Martiño de Nogueira de Ramuín.

La mortalidad está presente, aunque en menor medida gracias a una vacunación que avanza en el grupo de 39 a 30 años durante esta semana y seguirá la siguiente. En relación a los casos activos, el área sanitaria registra 7.972 pacientes con enfermedad activa, de los cuales hay 48 hospitalizados en el hospital ourensano, 11 en el comarcal de Valdeorras y 5 en el hospital de Verín. El área experimenta un aumento de casos graves que están en la Unidad de Críticos con 9 personas, el número más alto de la sexta ola en Ourense.