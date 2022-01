Llevar la ciencia a las aulas. Ese propósito es el que firmaron la UNED con el Colegio Guillelme Brown mediante un convenio de colaboración para fomentar la vocación científica, el despertar del conocimiento y la afición por la exploración en las diferentes ramas de la ciencia. La directora del centro, Yolanda Valeiras, expuso que “no dudamos en solicitar el apoyo de la UNED para no dejar de ofrecer en este centro de la divulgación de la ciencia. Agradecemos a la universidad su disposición y celebramos la colaboración que se materializó en la firma de este protocolo”.

Una planificación de talleres y actividades científicas donde los profesionales de la ciencia de la UNED aterrizarán en el centro educativo para llevar la química, la física, la antropología, el humanismo y el resto de ramas de la ciencia. El director de la UNED, Jesús Manuel García, explicó que “esta Universidad quiere estar en la sociedad ourensana con lo que sabe hacer: investigación y divulgación del conocimiento científico. Queremos implantar en la provincia esta iniciativa porque hace bien a nuestra sociedad, al sembrar conocimiento científico entre los escolares. Esta aula científica incluye talleres de electromagnetismo, así como charlas científicas sobre robótica, digitalización o Inteligencia Artificial”.

El director de la UNED añadió que “estos talleres se celebrarán entre dos y tres veces en el curso durante toda una mañana, para que los escolares puedan participar todos. Los talleres de química, “Esto me huele a ciencia” están adaptados a todos los niveles no universitarios, desde infantil”. Precisamente, ese es la meta de Yolanda Valeiras llevar la ciencia desde los más pequeños a los más mayores, a los de Secundaria.

Rosa María Martín, vicerrectora de la UNED, enfatizó en la necesidad de la divulgación científica señalando que “enseñar ciencia es una noble tarea. Siempre me acordaré de mi profesora de física cuando nos enseñó en un laboratorio un rayo láser, en los años 80, y al contemplar como nos atravesaba el dedo, me quedé fascinada y aquello fue mi despertar de la ciencia, me cambió mi vida”.

De momento, todavía no hay fijadas fechas, pero se espera que los talleres se inicien a partir del mes de mayo. En este proyecto universitario también participan otros dos centros de Ourense como son el Virxe de Covadonga y el Colegio Miraflores de Ourense. El director de la UNED finalizó diciendo que “queremos despertar la vocación científica”.