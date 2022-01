Xosé Carlos: “La problemática más grande entre Barbadás y Ourense sigue siendo el transporte”

Xosé Carlos, regidor de Barbadás, le pide al nuevo año “amor, paz y salud” y que vuelva la vieja normalidad a la vida social, para que la pandemia deje de restringir libertades y no limite más la economía municipal. Tiene un claro candidato a las primarias del PSOE ourensano, que celebra el congreso provincial este domingo, y visibiliza los problemas del transporte entre su concello y la capital ourensana.

–¿Cómo se imagina a Barbadás en 2022?

–Pues lo primero es que todos los vecinos y vecinas tengan amor, paz y salud, cada uno que coloque estos deseos en función de sus prioridades y de sus necesidades. Y en cuanto al Concello, nos gustaría que este año no tuviéramos que llegar a una situación de pidiendo y petando en las puertas de diferentes administraciones públicas para financiar nuestras necesidades.

–¿Cómo es esa relación con la Diputación?

–La relación con el presidente de la Diputación no es mala, lo que sí es que me gustaría que tuviera presente es que somos uno de los concellos más grandes de la provincia y el más grande del entorno de la capital, estaría bien que tuviera deferencia hacia nosotros. Y queremos que haya un reparto justo y equitativo en relación a los fondos provinciales que también son sufragados por los vecinos y vecinas de Barbadás, como de otros concellos. Esa redistribución debe ser equitativa, sería algo fundamental para nuestro concello y el resto.

–¿Hay buena sintonía con el Concello de Ourense?

–Hay una interacción social entre ambos muy importante, pero la problemática más grande que podemos tener entre ambos concellos sigue siendo el transporte, es un hándicap. Queremos que se ponga en marcha un transporte metropolitano justo, moderno y ágil.

–¿Qué problemas hay en relación al transporte?

–Ahora mismo una persona de Barbadás que tenga que desplazarse a la residencia, tiene que pagar un importe para ir desde nuestro concello a la capital y allí tiene que pagar otro importe para ir a la residencia sanitaria, mientras que con el transporte metropolitano se proyectaba que en un intervalo de una hora pudiera hacer trasbordo a cualquier otra línea urbana sin coste adicional. Ese intercambio de líneas sin coste adicional es sumamente para los vecinos y vecinas de Barbadás.

"Tenemos las tasas y los tributos más bajos de la provincia"

–De la idea de la extensión de líneas, ¿qué queda?.

–Desde el Concello de Ourense, no hubo ninguna comunicación, pero entiendo que lo importante es que ellos saquen a licitación el servicio y después, en función de quién gane el contrato se podrá estudiar. Nosotros estamos dispuestos a esa extensión de líneas, si se pretende hacer esa extensión de líneas, lo analizaremos, pero creemos que no habría muchas dificultades para hacerlo. Y si, además, coincide que la empresa que gana la licitación del transporte en Ourense es la misma que tiene la concesión en Barbadás creo que sería más fácil. Pero bueno, al final, esto son ideas que están ahí, se hablaron hace mucho tiempo, pero no se volvieron a estudiar.

–¿Qué proyectos hay en marcha hasta el final del mandato?

–Le presentamos a la Xunta de Galicia tres proyectos. Uno de ellos es la ampliación del polideportivo municipal con una inversión que se va a 800.000 euros, en la que también colabora la Diputación. También pretendemos renovar el firme de la Avenida de Celanova y diferentes actuaciones en el rural y otras infraestructuras, que suman 1.200.000 euros, que para un Concello como el nuestro es dinero. También presentamos a la Xunta un proyecto de centro de día, pero es complicado porque en Toén y Ourense hay plazas vacías.

–Hablaba del rural donde todavía hay carencias en servicios.

–Sí, hay lugares en los que hay mejorar los servicios, pero he de decir que la fibra óptica o la red de telefonía no son competencia municipal, por lo que necesitamos el apoyo de otras administraciones. En Barxa tienen carencias, hay que decirlo claramente, tenemos presentado proyectos para diferentes actuaciones y conseguir financiación, pero las demás administraciones deben apoyar, los concellos tenemos dificultades para financiar más allá de los servicios esenciales.

"Sería desleal no apoyar a Rafa Villarino en las primarias"

–Las inversiones reales en la financiación municipal siempre están limitadas.

–Hay que ser realistas, nuestro presupuesto será prácticamente igual que el año pasado, a pesar de los gastos extraordinarios derivados de la pandemia. Pero es que nosotros tenemos los tributos más bajos de la provincia, no hay ningún municipio que tenga los tributos más bajos que nosotros, los pueden tener iguales pero no más bajos y queremos que seguir manteniéndolos en el tipo más bajo.

–¿Hay planes en la mesa para presentarse a los fondos europeos?

–Justo hace poco acabamos de firmar un convenio con el Concello de A Merca y San Cibrao para la recuperación del Barbañica y todo su espacio integral. Además, estamos trabajando con diversos asesores para proyectos de eficiencia energética en nuestro concello.

–Es uno de los alcaldes socialistas consolidados, el domingo se elegirá a una nueva ejecutiva en el PSOE ourensano, ¿tiene favorito?

–Las primarias son un ejercicio democrático e invito a la militancia a participar y que sea sensible para valorar el esfuerzo que se hace desde nuestro partido. Dicho esto, los dos candidatos son fantásticos, pero yo estoy en la ejecutiva de Rafael Villarino, así que sería desleal apostar por otro candidato y yo no soy una persona desleal. Además creo que tiene el perfil idóneo para nuestra provincia ya que controla el día a día del Concello, conoce la provincia y el rural ourensano y eso es muy importante.