El regidor ourensano, Gonzalo Pérez Jácome, va de innovación cultural en innovación. Ayer, desde el Concello de Ourense se emitía un comunicado donde se mencionaba que el regidor quiere “revitalizar” la fiesta de los maios con “novedades”, que no eran otras que hacer arder el maio ganador del certamen de este año en la Plaza Mayor de Ourense. Señalaban desde el Concello que era una medida para “fomentar” la festividad.

En palabras del regidor ourensano, “queremos hacer una innovación porque queremos revitalizar la fiesta. Mantenemos la exposición por la mañana y por la tarde haremos este acto festivo. Sería como las fallas de Valencia, pero al revés. Es decir, en vez de indultar la falla ganadora, lo que haremos es que al maio gañador se le condenará y lo quemaremos en la Plaza Mayor”. Y añadía que “por supuesto con todas las medidas de seguridad y los protocolos necesarios”.

Para Jácome sería “una fiesta de purificación, un poco evocando también a nuestros pasados celtas”. Y repitió que “es para darle fuerza” a la celebración en el calendario festivo”.

De “friki” a “destructor”

La reacción de la oposición no se hizo esperar mucho ante el anuncio hecho por el regidor ourensano. Así pues el edil de Ciudadanos, Pepe Araújo, señaló que “son ocurrencias del alcalde que coloca en la opinión pública, nos dice que se cargará el Rey y la Reina del Entroido, nos habla de que va a quemar los maios, esta mañana (por ayer) nos enteramos que va a eliminar el premio Vicente Risco de literatura y todo esto pasa en el mismo día que nos enteramos que no vamos a tener Chavasqueira en el año 2022, no vamos a tener PXOM, la ciudad está hecha unos zorros y esta hombre pretende entretenernos con este tipo de ocurrencias. Ya hubo un emperador romano de que mientras la ciudad ardía, él tocaba la lira y me da la sensación de que Jácome pretende un día quemar el Concello de Ourense. Lo que hay que preguntarse es si los concelleiros del PP tienen la manguera suficiente para apagar ese fuego, porque me da la sensación de que tienen la manguera demasiado pequeña para apagar este fuego en este momento”.

La edil socialista en el Concello de Ourense, Natalia Benéitez, también manifestaba su oposición en contra de la idea diciendo que “por una parte, rechazamos la supresión de los dos históricos certámenes literarios Vicente Risco y el de poesía Cidade de Ourense, el cual pensamos que es un error gravísimo de una persona que desconoce su trayectoria y su relevancia en la agenda cultural de la ciudad. Y también rechazamos el último anuncio hecho con la reformulación de los maios. Creemos desde el PSOE que llegamos a un límite que no podemos consentir más que siga gobernando la Cultura de nuestra ciudad un alcalde friki, irresponsable y ocurrente y también pedimos al PP que frene este desmán y estos anuncios que dañan la identidad y la cultura de nuestra ciudad”.

"El autoodio, la ignorancia de la cultura tradicional gallega y el complejo de inferioridad del alcalde es abrumador”

El portavoz nacionalista, Luís Seara, arguyó que “estamos de nuevo ante el afán del gobierno bipartito por desvirtuar una fiesta propia y con una idiosincracia particular para convertirla en una copia mala, en este caso de las fallas valencianas. El autoodio, la ignorancia de la cultura tradicional gallega y el complejo de inferioridad del alcalde es abrumador”.

Sobre la “reformulación” por parte de Jácome de los premios literarios dice que “consideramos positivo que se pretenda crear un certamen literario para los más jóvenes pero para eso no se tienen que eliminar dos de los certámenes más importantes y prestigiosos de todo el país”. Y señalan al Partido Popular ludiendo que “queremos conocer también la posición del PP pero parece meterse debajo de la tierra cuando son cuestiones que no les interesan. No deja de ser curioso que los que hablan continuamente de que todo lo que hacen es por Ourense, callen ante este tipo de ataques a la propia ciudad. Aguardamos atentos la opinión de Flora Moure sobre esta cuestión”.

“El Concello no puede quemar un maio que no es suyo”

Diversos colectivos sociales y culturales de la capital ourensana se mostraban en desacuerdo por el anuncio hecho por el regidor ourensano para evocar las fallas valencianas. Desde A Galleira, señalan que “nótase que o alcalde ten un profundo descoñecemento do que son os maios e a súa festividade. A festa dos maios é a festa da cidadanía, non do Concello. Cando o Concello non organizou os maios, a festa seguiuse celebrando. Non ten sentido que se digan estas ocurrencias porque é unha festa singular e única. Dende logo que non compartimos a innovación, que de novo fai o alcalde”. Y añaden que “o Concello non podo decidir quemar os maios porque son das asociacións ou dos particulares, pode facilitar a visibilización da festa ou colaborar con ela, pero non pode decir que vai queimar un maio porque non é do Concello”.

Otros colectivos como Marcha Mundial das Mulleres confirma que “seguiremos participando na festa pero non compartimos o anuncio do alcalde porque a celebración do maio é a festa da primavera, da vida e queimar un maio é a antítese do que significa a festa”. Y terminan diciendo que “a festa dos maios non é do Concello eles poden facer un concurso para elixir o mellor maio ou unha serie de premios para fomentalo, pero os maios son da xente que os fai e eles son os que teñen capacidade de decisión”.

Manuel Mandianes, antropólogo, profundiza en que “el hecho de quemar un maio no tienen ningún origen histórico, sí que es cierto que los celtas encendían fuegos para purificar pero no lo hacen en esa fecha del año, cuando la primavera se inicia. De hecho, el maio es la fiesta del árbol, que se inicia con un ciclo de la naturaleza donde se empieza a hacer fuerte, pero desde el punto de vista histórico el maio no es una fiesta de fuego, si no de árbol y naturaleza”.