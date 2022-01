Agentes de Policía Nacional de Ourense detuvieron a siete jóvenes como presuntos autores de robo con intimidación en el barrio de As Lagoas. El grupo habría utilizado un machete y otras armas blancas para amenazar a otro joven, al que le sustrajeron el móvil.

El día 10 de enero se personó en la comisaría un joven en estado muy nervioso, que explicó que un grupo de siete u ocho personas le acababan de atracar con un cuchillo de grandes dimensiones y navajas. Según el relato de la víctima, le pusieron el filo en el cuello y se dirigieron a él de mananera intimidatoria : "Tú, para allá. no grites, no hables, no digas nada. Te vamos a mochar".

Los presuntos autores le quitaron su teléfono móvil pero el joven no quería presentar denuncia por miedo a que tomasen represalias. Agentes del Grupo de Seguridad Ciudadana realizaron entonces una búsqueda activa en la ciudad hasta localizar a un grupo con las mismas características en la zona de As Burgas.

Ante la presencia policial, los jóvenes intentaron irse del lugar y tiraron varios objetos entre los matorrales, que luego fueron recuperados por los policías. Se intervinieron un cuchillo de 30 centímetros de hoja, dos navajas y un teléfono móvil, y se identificó a un total de siete individuos. Entre la tarde del día 14 y la mañana del 15 se arrestó a los siete como presuntos autores de un delito de robo con intimidación. Se trata de un menor de edad y seis adultos natuurales de Ourense, República Dominicana y Brasil. Ingresó en prisión un dominicano.