Ribadavia estrena la hora azul de aparcamiento gratis en Progreso

La zona azul de la rúa Progreso en Ribadavia entró ayer en funcionamiento y como era de esperar son muchos los vecinos de la villa y comarca, así como visitantes, que no lo sabían por lo que la Policía Local y también muchos comerciantes tuvieron que explicarles los pormenores. Desde el comercio local señalan que es muy pronto aun para saber si funciona, pero ayer ya vieron más movilidad y aparcamientos libres para clientes, que es la finalidad.

El Concello de Ribadavia emprende esta medida para atender la demanda de los comerciantes que no quieren que una plaza esté ocupada toda la mañana o el día por un mismo usuario. Esta zona azul es gratuita y ofrece unos discos en los que se marca la hora de llegada y podrán permanecer 90 minutos. Los discos se reparten en la casa consistorial o en el propio comercio.

En una tienda de fotografía, su titular, Moncho, apunta que “ya repartí muchos y fui al Concello a por más dos veces”. Asegura que “ahora da gusto ver la calle, hay muchos huecos de aparcamiento”. De no ser por la línea azul “estaría lleno”. Ha tenido que informar a gente que no sabía o no se acordaba de su entrada en vigor.

También Raúl, propietario de una librería, señala que para ser el primer día hubo movilidad de aparcamientos, que es lo que se quiere, pero que habrá que esperar uno o dos meses para valorar si funciona la medida.

Ambos también recordaron e informan a clientes y visitantes que hay un aparcamiento público municipal que ofrece dos horas gratuitas.

Por su parte, desde el Concello el edil de Economía, Brais Fidalgo, valora este primer día de forma “positiva”, tanto de la línea azul como de la zona verde para aparcar en el casco histórico, “ la gente está siendo muy comprensiva”, y el ritmo de solicitudes de los discos o tarjetas va bien. De todas formas, todo este mes hay una campaña de divulgación.