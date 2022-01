La Navidad se acabó pero no para los vecinos de Arnoia, que tienen la más larga del mundo. Se prolongó hasta hoy porque la tradición popular implica no retirar la decoración hasta pasado el Día de San Mauro, su patrón, que se celebra el día 15. Así, los Reyes pueden venir hasta ese día y los niños reciben regalos. Debido al COVID no hubo celebración al santo, pero el decorado de las calles estuvo 26 días.