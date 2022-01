Oposición y PP rechazan que Jácome gaste 14 millones del Concello en 40 autobuses

El último punto de debate plenario de ayer, se centró en una moción del PSOE, apoyada por la mayoría de la oposición y una parte del grupo de gobierno –los ediles del PP– en la que se solicitaba la paralización de la compra con cargo a las arcas del Concello, y no de una futura concesionaria del servicio, de 40 buses para renovar el servicio urbano de inmediato, con una inversión de 14 millones de euros, que supone “un grave riesgo de endeudamiento”, señalaron para el propio ayuntamiento.

Los concejales del PP y socios de gobierno de Jácome, le advirtieron de “negligencia”, pues no recibieron aún los informes preceptivos para tomar la decisión final, y consideran, al igual que el resto de la oposición. Sin embargo el alcalde mantuvo que “tenemos los autobuses más viejos de España. Si uno tiene el dinero ¿para que vas a comprarlo a plazos pagando intereses?” argumentó. “¿Piensan que la concesionaria no lo va a cobrar?”.

De hecho horas más tarde, ya rematado el pleno el alcalde dejaba claro en sus redes, el medio de comunicación que utiliza habitualmente, que pese al rechazo de la oposición “ya está licitada” la compra de los autobuses.

Todos habían votado en contra de esa compra, salvo Ciudadanos y el edil no adscrito, Laureano Bermejo, que se abstuvieron en la petición secundada por el resto de la oposición, en la que el pleno le exigió que, con un servicio de buses en precario, la prioridad era diseñar y adjudicar un nuevo servicio adaptado al siglo XXI.

Para el P, como luego insistió también la portavoz del PP Flora Moure, el suministro de eso 40 buses por 14 millones suponen un “grave riesgo para la arcas públicas en los próximos años”.

Por eso se acordó “exigir al Gobierno Municipal, la puesta en marcha de la licitación urgente y completa, del servicio municipal de transporte urbano colectivo del Concello de Ourense, después de 7 años en precario y con graves consecuencias para las arcas municipales y una nueva propuesta de líneas, frecuencias y paradas de forma consensuada con los vecinos, “y no de acuerdo con las ocurrencias del actual regidor”, como paso previo a la compra de los buses.

De su propuesta, finalmente fallida, de que se pare mientras tanto la licitación de compra de 40 nuevos autobuses, por importe de 14 millones de euros para el servicio de transporte urbano, “ante el grave riesgo de endeudamiento para las arcas públicas en los próximos años”, ratificaron.

Pero Jácome, que se había ausentado tras el tenso debate de la moción de la obra de Concordia, dejando como presidente del pleno a su concejal Armando Ojea, regresó para defender que había que licitar esos buses, y volvió a desaparecer cuando tocó votar la moción del PSOE, arguyó incluso que la intencionalidad de esta moción, era electoral. Según él, comprar los buses ahora, permite tener una nueva flota en la calle en 8 meses; “si hacemos lo que dice el PSOE pasarían 20 meses” y le pillan las eleccioens “con los buses viejos”.

Atención psicológica para niños y jóvenes

El pleno dio luz verde, por unanimidad, a una moción de Ciudadanos, que propone al Concello firmar un convenio con el Colegio de Psicólogos, para crear en los centros municipales, unidades de atención psicológica para niños y jóvenes. El alto indice de patologías de este tipo y de suicidios así lo justifican. También se aprobó (con el voto de calidad de la presidencia,) una moción del BNG, para la solicitud de un centro de salud en la zona histórica. El PP justificó su voto en contra, en que el concello no era el foro para solicitarlo, y en las obras de mejora de centros de salud en el área de acción de esa zona histórica.

Un plan para restaurar el Barbaña

E consiguió que saliera adelante con el apoyo del BNG, y los 3 exediles de DO, así como con la abstención de DO y C´s, una moción para en defensa una moción en la que propuso un plan para renaturalizar y restauración de las riberas del río Barbaña, al tiempo que criticaba el modelo de desbroce y limpieza realizado, por el área de Medio Ambiente con daño, señaló a especies autóctona. El edil de Medio Ambiente, Jorge Pumar negó que hubiera talas indiscriminadas, sino que la limpieza se hizo con autorización de la Xunta “y no solo había maleza, sino muchos basura, como por ejemplo 200 kilos recogidos en latas y botellas” indicó Pumar. Añadió el concejal que, sin depuradora en San Cibrao, no habrá un saneamiento integral para el Barbaña, y recordó que los grandes proyectos del Gobierno central, se fueron para mejoras en ríos e O Carballiño, Vigo, o Xinzo de Limia.