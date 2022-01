Xinzo anuncia las primeras cancelaciones de su Entroido a causa de la pandemia

¿Habrá Entroido este año? Es la pregunta de muchos y la gran preocupación de otros, sobre todo en los concellos de Xinzo, Verín y Laza, el triángulo mágico de esta festividad en Galicia. Por lo pronto, la alta incidencia de contagios por la sexta ola del COVID ya ha motivado las primeras cancelaciones que por ahora son el Petardazo y el Domingo Fareleiro en la capital de A Limia. El resto está a la espera de la nueva normativa que va publicar la Xunta y la evolución de la pandemia para tomar una decisión.

Este año el Martes de Carnaval cae a 2 de marzo, pero desde prácticamente un mes antes las celebraciones arrancan en estos tres concellos ourensanos. En 2021 la pandemia impidió su celebración y en 2022 el avance de esta sexta ola ya se está cobrando las primeras cancelaciones.

Xinzo ha tomado la decisión de no celebrar el Petardazo, el evento que arranca oficialmente su Entroido y que debería festejarse el 5 de febrero. Así lo confirma la alcaldesa, Elvira Lama, que apunta que por parte del Concello tampoco se organizará el Domingo Fareleiro. Son las primeras decisiones tomadas a la espera del protocolo que desarrolle la Xunta para esta celebración. “No sabemos cuándo se concretará ese protocolo, pero ya hemos trasladado que debe ponerse ya encima de la mesa, el Entroido está muy lejos en otros lugares pero en Xinzo tenemos el ciclo más largo y ya está aquí”, apunta. Pero además, el municipio se encuentra en el peor momento de toda la pandemia con 430 casos activos, frente a su anterior récord hace aproximadamente un año, con 254.

Una hoja de ruta común

A la espera de ver como evolucionan los casos y los pormenores del plan de Sanidad, Xinzo, Laza y Verín plantean la posibilidad de establecer una hoja de ruta común aunque se trate de entroidos distintos, con celebraciones y fechas clave diferentes.

Laza se mantiene expectante. Su alcalde, José Ramón Barreal, señala que esperarán unos días antes de tomar decisiones definitivas. Sus primeras citas son los cuatro foliones previos al Entroido “eventos de carácter más doméstico que no reúnen un alto número de participantes y que, a falta de que se acerque la fecha -primera semana de febrero- cuando menos, pediremos insistentemente que extreme la prudencia”. Su Entroido de 2021 tuvo un carácter principalmente simbólico, tanto en la salida de los peliqueiros como en la bajada de la morena.

Incertidumbre en la hostelería

Por su parte, Verín también esperará a la normativa de la Xunta ya que “no solo es cuestión de cancelar eventos o de prohibir reuniones, está también la hostelería”, señala el regidor Gerardo Seoane. Explica que ésta última tiene que abastecerse de mercancía y también contratar personal. Lamenta que en 2021 no se pudo celebrar, al igual que otro de los grandes eventos, la Feria del Vino, pero confía en que este año sí, al igual que la Fiesta de la Cerveza. El Entroido cuesta unos 250.000 euros que en 2021 se repartieron en ayudas a la hostelería, señala.

En Viana do Bolo el alcalde, Andrés Montesinos, es contundente, “la pandemia es la que manda”, por lo que dice se está a la espera de cómo evolucione. En Vilardevós no están organizando nada, esperando también a ver qué pasa, y en Vilariño de Conso el Entroido abre a principios de febrero, pero la alcaldesa, Melisa Macía, señala que no hay nada previsto, “a la espera de nuevas medidas sanitarias”. Y en O Carballiño, el Concello ya tuvo un primer contacto con las comparsas, que tienen miedo a meterse en gastos y después no haber Entroido, por lo que de salir lo harían con trajes de otros años. De no festejarse, esperan poder en cambio celebrar la Festa da Cachucha al igual que en 2021, pero ahora mismo “todo está verde, dependerá de lo que marque la normativa y la evolución de los contagios”, apunta el edil Manuel Dacal.

La Xunta ha decidido prorrogar las restricciones que están vigentes en Galicia hasta el 18 de enero, por dos semanas más. Si estas medidas se prorrogan dos semanas, esto supondría llegar a febrero con estas restricciones, y es a finales de ese mes cuando arrancan los festejos.