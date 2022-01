El partido Centro Democrático pide que DO publique sus cuentas de 2020

Coalición de Centro Democrático, que cuenta en sus filas con varios exconcejales de Democracia Ourensana que abandonaron el partido del ahora alcalde, ha pedido que DO, el partido liderado por Gonzalo Pérez Jácome, publique sus cuentas del ejercicio de 2020.

Desde la formación, advierten de que pese a que el Tribunal de Cuentas da a los partidos políticos “un plazo máximo de un mes” para publicar sus resultados, “siguen sin aparecer las cuentas depositadas correspondientes al ejercicio 2020 en su página web en el apartado de transparencia”, indican los concejales denunciantes.

Excedente

Según los concejales de Coalición de Centro Democrático, es necesario conocer si dichas donaciones “están exentas de tributación por parte de la formación política, ya que en el balance presentado en el ejercicio 2019 existe un excedente de 204.495,42 euros”, aseguran en un comunicado.

Añaden además que “la duda que tienen nuestros afiliados es que, como Gonzalo Pérez Jácome ha insistido en diferentes ocasiones en que todo el dinero de Democracia Ourensana lo usa en su televisión privada, parece que se puedan considerar como ganancias no justificadas de patrimonio o, más exactamente, rentas presuntas que provienen de bienes y derechos no contabilizados o no declarados, y que están reguladas en el artículo 134 de la Ley del impuesto de Sociedades”.

Puntualizan a este respecto que “estamos hablando por tanto de rentas descubiertas, que no tienen un origen conocido, ya que no conocemos su destino en el ejercicio 2020”, sostiene Coalición de Centro Democrático.

Esta formación política en la que se han integrado concejales “díscolos” del grupo de Jácome afirma que llevará esta pregunta al pleno, a través de los concejales no adscritos, ante las dudas sobre la gestión económica del partido y, como prueba de ello se remiten a la investigación abierta por supuestas “anomalías” en ejercicios anteriores.