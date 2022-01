Luis Menor: "La ampliación del polígono y el parque acuático afianzarán nuestro crecimiento”

Luis Menor cumple su primer mandato, enfrascado en pandemia, pero rigiendo el concello que más crece demográficamente en 2021. Señala tres polos estratégicos para este auge: parque empresarial, parque acuático y más servicios sociales.

–¿Qué le pide al 2022?

–En primer lugar, la vuelta a la antigua normalidad, vivimos en una situación de excepcionalidad desde, prácticamente, que arrancamos el mandato en 2019 y lo que queremos es una vuelta a la normalidad, le pedimos salud y que sigamos con los proyectos que tenemos marcados. La pandemia es una dificultad añadida a la gestión municipal y empezamos con unas expectativas y unas formas tradicionales de la planificación de la gestión, donde esta situación no era contemplada y nos la encontramos de repente. Ya llevamos más tiempo de gestión de pandemia que de situación de normalidad, en mi caso por ejemplo, y es algo con lo que tenemos que seguir contando. Hay que mirar para delante.

–¿Es el parque acuático el proyecto estrella del mandato?

–Es el más llamativo a nivel social y a nivel de inversión. Visité las obras y están en un nivel de ejecución muy bueno. Para nosotros es una obra estratégica por la inversión pero también de dinamización económica y turística por ende y tenemos muchas esperanzas depositadas en este proyecto.

–¿Cuál es el secreto para que Pereiro sea el concello que más crece en población de la provincia?

–Pereiro cambió la tendencia de despoblación y ese escenario vino marcado por la creación del parque empresarial pero también vino ayudado mucho por el complejo de Monterrei. Nos encontramos con una vuelta de tuerca, en aquel momento supusieron un cambio de tendencia en cuanto al concello y ahora estamos otra vez en una situación parecida en cuanto a la dinámica de crecimiento.

Lo que ahora es el complejo se convierte en un parque acuático y en una referencia autonómica, pero también hay que entender el crecimiento de Pereiro con la expansión del parque empresarial, que hace 20 años empezaba y que está a punto de agotar el suelo ofertado, por lo que ya estamos tramitando la cuarta ampliación con la que nos iríamos a un parque empresarial de 800.000 metros y donde tenemos varias empresas interesadas en asentarse. Estas instalaciones, que en su momento significaron un cambio de tendencia, en estos momentos afianzan el crecimiento actual.

–La seguridad urbanística es clave para el auge de un territorio. Ourense carece de PXOM actual, ¿se ve beneficio Pereiro por esta situación?

–No sé si Pereiro se ve beneficiado o no, pero evidentemente cuando se le ponen dificultades se buscan alternativas, en ese sentido sí que se puede ver beneficiado. Pero creo que Pereiro se beneficia por su propio atractivo, por criterios propios y no por descarte. Con la pandemia se incrementó la búsqueda de aire en el rural y zonas naturales, y esa búsqueda de las personas junto con el aumento de servicios en el ámbito social, cultural y deportivo pues hace que tengamos una entidad propia y seamos un núcleo de atracción.

–¿Hay algún proyecto privado o público que se pueda anunciar de cara al próximo año?

–Hay varias iniciativas que están avanzadas o que están a punto de iniciar su tramitación en el sector de la restauración y del ámbito turístico. Para nosotros también es importante esa ampliación del polígono empresarial para seguir creciendo y en el sector inmobiliario, además de las iniciativas particulares con obras y rehabilitación, tenemos esa oferta de esos 17 chalets que están construyendo en la zona de Monterrei. Por lo tanto, iniciativas que se instalaron en el sector hostelero y turístico, otras que están por venir, otras en el sector empresarial y más en el inmobiliario conforman el nudo económico para que el municipio siga en auge.

–¿Habrá más aprovechamiento de Cachamuíña?

–Sin duda que para nosotros es importante, pero también para los vecinos de Ourense. Porque no deberíamos hablar de Ourense como ciudad, si no como área metropolitana para complementarnos y dar los mayores servicios. Tenemos ese activo para beneficiar a todos los vecinos, no solo de Pereiro si no del resto de concellos vecinos. Se ejecutó un parque infantil, un parque de calistenia, se ejecutó el parque de la igualdad, se mejoraron los accesos está proyectado un aparcamiento y a esto le seguirán una nueva pasarela, un parque para mascotas y se está tramitando el uso de embarcaciones sobre el embalse. Esta última supone una demanda importante y una acogida extraordinaria, para que Cachamuíña siga siendo atractivo para todos los vecinos del área metropolitana.

–¿Llegará el bus urbano de Ourense a Pereiro con la ansiada extensión de líneas?

–Ese es nuestro deseo y una reivindicación ya que las líneas que van a Velle pueden ir hasta Vilariño o Melias, por ejemplo, la que va a Ceboliño puede subir hasta la Derrasa y más casos. Para eso, primero debe estar contemplado en el pliego de la concesión del servicio que está elaborando el Concello de Ourense y después ser aprobado por la Xunta. Además, le dijimos al alcalde que financiaremos nuestra parte porque no queremos ser un gravamen para los vecinos de la capital y en las conversaciones con el alcalde de Ourense siempre nos transmitió que la idea es esa extensión de líneas.