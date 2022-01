El Foro AVE Madrid-Ourense, celebrado en Expourense, abordó los desafíos y retos que acompañan a las administraciones en el aprovechamiento económico, turístico y social de la llegada de la alta velocidad a Galicia.

Los exministros de Fomento, José Blanco y Ana Pastor, así como en una intervención espontánea del presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, destacaron "la galleguidad" política e institucional para el impulso necesario en materia de tramitación y ejecución de los proyectos y contratos para que la alta velocidad a Galicia ya sea una realidad desde el pasado 21 de diciembre cuando se inició la explotación comercial.

José Blanco arguyó que "Galicia no ha perdido el tren de futuro, si no que ha llegado más tarde de lo deseado" aludiendo a las dificultades técnicas, orográficas y coyunturales económicas en tiempos de crisis. Y añadió que "la llegada del AVE es un ejemplo de concertación institucional, un éxito del bipartidismo en un objetivo de país compartido en el que los gobiernos de España y Galicia han trabajado, y seguirán trabajando, para seguir reivindicando infraestructuras para Galicia".

Ana Pastor agradeció el trabajo hecho por el socialista y aludió que "el AVE tenía una significación especial y me acuerdo de aquellos que me decían por qué a Zamora y Ourense, si no había nadie, que éramos muy pocos y se ha visto que es una infraestructura capaz de dinamizar económicamente, laboralmente y socialmente". Destacó el gen gallego de su antecesor y también el del presidente de la Xunta para enfatizar que "nos empeñamos en que la alta velocidad pasara por los pueblos, porque las infraestructuras son clave para los cuatros pilares del Estado del bienestar: educación, sanidad, pensiones y dependencia".

Por su parte, el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, destacó el "impulso" que supuso la firma del pacto del Obradoiro 2010 para la ejecución de las partidas presupuestarias necesarias para que el AVE sea una realidad. Y comentó que "el AVE ha hecho un camino peregrino que se hace en el Xacobeo. No ha hecho más que entrar a Galicia y Ourense, pero no ha llegado al Obradoiro".